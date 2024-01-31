Остались двое детей. На СВО был убит молодой военный из Пермского края

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
На СВО был убит 30-летний военный из Добрянки. В пресс-службе администрации Добрянского округа отмечают, что Иван Лавренко после школы отучился в авиационном техникуме. С 2013 по 2018 годы работал на Пермской печатной фабрике «Гознак», в 2019 году открыл свое дело, которым занимался до 2023 года.
В октябре прошлого года он решил поехать на СВО по контракту — был гранатометчиком, служил в звании рядовой. Он был убит уже в следующем месяца — 22 ноября. Это произошло в селе Новобахмутовка Ясиноватского района ДНР.
У мужчины остались двое сыновей 5 и 11 лет. Прощание с ним прошло 25 января.