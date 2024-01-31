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Updated Сегодня, 03:17

Остались двое детей. На СВО был убит молодой военный из Пермского края

Остались двое детей. На СВО был убит молодой военный из Пермского края

31 января 2024, 03:15
Фото: vk.com/dobr_okrug / 1MI
Он отправился на СВО в октябре, а уже в ноябре его не стало.

На СВО был убит 30-летний военный из Добрянки. В пресс-службе администрации Добрянского округа отмечают, что Иван Лавренко после школы отучился в авиационном техникуме. С 2013 по 2018 годы работал на Пермской печатной фабрике «Гознак», в 2019 году открыл свое дело, которым занимался до 2023 года.

В октябре прошлого года он решил поехать на СВО по контракту — был гранатометчиком, служил в звании рядовой. Он был убит уже в следующем месяца — 22 ноября. Это произошло в селе Новобахмутовка Ясиноватского района ДНР.

У мужчины остались двое сыновей 5 и 11 лет. Прощание с ним прошло 25 января.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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