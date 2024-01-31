Остались двое детей. На СВО был убит молодой военный из Пермского края

На СВО был убит 30-летний военный из Добрянки. В пресс-службе администрации Добрянского округа отмечают, что Иван Лавренко после школы отучился в авиационном техникуме. С 2013 по 2018 годы работал на Пермской печатной фабрике «Гознак», в 2019 году открыл свое дело, которым занимался до 2023 года.