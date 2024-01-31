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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:32

Остеопат Михаленко предупредил о влиянии неправильного прикуса на осанку

31 января 2024, 12:30
Остеопат Илья Михаленко предупредил о воздействии неверного прикуса на осанку и общее здоровье человека.

По словам доктора, люди с нарушением прикуса часто страдают от головной боли и дискомфорта в шее. Причина в том, что не правильная структура челюсти или её особенности могут повлиять на осанку. С выемкой челюсти вперед возникает нарушение естественного изгиба шейного позвоночника, мышцы перенапрягаются и возникает дисбаланс, который приводит к болям, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Эти нарушения запускают последовательный процесс механического расстройства тела: могут возникнуть изменения в грудном отделе позвоночника, такие как усиление его изгиба. Это деформация позвоночника, когда его дуга направлена назад, к спине. В результате возникают боли и перегрузка мышц спины в области грудного отдела», — объяснил остеопат.

Неправильный прикус также вызывает проблемы с жевательными мышцами, включая мышцы височной области. Именно это вызывает частые головные боли. Специалист рекомендует исправлять неправильный прикус и обращаться к ортодонтам, которые помогут найти решение.

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