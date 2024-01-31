Остеопат Михаленко предупредил о влиянии неправильного прикуса на осанку

По словам доктора, люди с нарушением прикуса часто страдают от головной боли и дискомфорта в шее. Причина в том, что не правильная структура челюсти или её особенности могут повлиять на осанку. С выемкой челюсти вперед возникает нарушение естественного изгиба шейного позвоночника, мышцы перенапрягаются и возникает дисбаланс, который приводит к болям, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».