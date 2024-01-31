Открывая международные рынки: как выбрать зарубежного брокера

Тем не менее у зарубежных брокеров есть и свои нюансы. Так, россиянам придется самостоятельно разбираться с налоговыми обязательствами и декларированием доходов. Однако благодаря опыту других инвесторов, можно легко найти информацию о правильном оформлении документов для налоговых органов. К тому же при открытии счета заграницей все обязательно проходят комплаенс-проверку. Однако это внутренний процесс брокера, клиент, как правило, этого не замечает.