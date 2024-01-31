Открывая международные рынки: как выбрать зарубежного брокера

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Основные индексы — S&P 500 и NASDAQ — в январе обновили исторические максимумы. Драйвером роста стали технологическая революция на фоне развития и активного использования искусственного интеллекта, а также позитивные настроения относительно экономики и снижения ключевой ставки.
Иностранные рынки открывают перед инвесторами большие возможности не только широко диверсифицировать портфель, но и получить хорошую доходность в валюте. К сожалению, после включения СПб Биржи в список санкций российские инвесторы лишились возможности инвестировать в иностранные акции внутри страны. Тем не менее, у россиян остаются возможности за рубежом.
Брокерский туризм, который стал популярным в 2022 году, на самом деле существовал и раньше. Многие россияне предпочитали инвестировать через иностранного брокера, потому что в этом есть свои плюсы:
Тем не менее у зарубежных брокеров есть и свои нюансы. Так, россиянам придется самостоятельно разбираться с налоговыми обязательствами и декларированием доходов. Однако благодаря опыту других инвесторов, можно легко найти информацию о правильном оформлении документов для налоговых органов. К тому же при открытии счета заграницей все обязательно проходят комплаенс-проверку. Однако это внутренний процесс брокера, клиент, как правило, этого не замечает.
Выбрать зарубежного брокера на самом деле не так сложно. Здесь действуют практически те же принципы: нужно смотреть на надежность, наличие соответствующих лицензий, доступность необходимых торговых площадок и инструментов. Однако самое главное, на что нужно обратить внимание — юрисдикция.
Не секрет, что определённые регионы могут представлять для граждан России инфраструктурные риски, поэтому разумнее выбирать страну с дружественной юрисдикцией, чтобы сократить возможные ограничения. По статистике российские инвесторы выбирают страны СНГ, в частности Казахстан, который в последнее время стал крупным финансовым центром региона. Республика активно развивает инвестиционную инфраструктуру, внедряя технологии цифровизации.
Крупнейшим в Казахстане считается Freedom Finance Global, который раньше имел представительства в России. Брокер предлагает прямой доступ к основным мировым биржам США, Европы и Азии через свою торговую платформу Tradernet. Открыть счет можно дистанционно, а пополнить — через рубли с помощью перевода внутри собственного банка Freedom. Конвертировать рубли можно в любую валюту. Плюсом также является русскоязычная поддержка и торговое приложение.
Еще одним популярным брокером у россиян считается Interactive Brokers — один из ведущих американских брокеров предлагает разнообразные инструменты для торговли. Важно отметить, что это не дружественная юрисдикция, поэтому инвестор берет на себя соответствующие риски. Для клиентов из России введены некоторые ограничения, например, нельзя пополнять счет в рублях, а также торговать на европейских биржах.
Можно рассмотреть и армянских брокеров, например, Armbrok, Incore и Landmark Capital. Однако нужно смотреть нюансы: кто-то требует минимальную сумму на счет, где-то нужно заплатить комиссию при открытии счета. Подобно Freedom Finance Global, некоторые армянские брокеры предлагают российским клиентам открытие счетов в рублях. Есть доступ к американским и европейским биржам, но торговля осуществляется через электронную почту. Ни у одного из брокеров пока нет мобильного приложения для торговли. Задержка между подачей ордера и исполнением заявки может составить несколько минут.
Можно найти брокеров и в других юрисдикциях, но главное — чтобы это были крупные структуры со всеми необходимыми лицензиями от местных финансовых регуляторов. Важно учитывать, что мировые рынки для россиян остаются доступными, а это открывает возможности для получения максимальной прибыли от инвестиций.