Пермские пожарные спасли из огня домашнего ворона

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В Перми пожарные спасли ручного ворона. По данным МЧС России, огонь охватил пристрой жилого дома, пожар заметил хозяин жилья, попытался потушить сам, но не получилось. Он выбежал из дома вместе с матерью и позвонил спасателям.
На место выехали семь единиц техники и 33 специалиста, они потушили пожар на площади 72 кв. м. Также им удалось спасти домашнего ворона и вынести трех собак из вольера — никто не пострадал.
По данным МЧС, причиной пожара стал обогреватель, который воспламенился из-за неисправности.