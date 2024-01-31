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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

Пермские пожарные спасли из огня домашнего ворона

Пермские пожарные спасли из огня домашнего ворона

31 января 2024, 03:05
Фото: МЧС
Владелец дома пытался сам справиться с огнем, но ему не удалось.

В Перми пожарные спасли ручного ворона. По данным МЧС России, огонь охватил пристрой жилого дома, пожар заметил хозяин жилья, попытался потушить сам, но не получилось. Он выбежал из дома вместе с матерью и позвонил спасателям.

На место выехали семь единиц техники и 33 специалиста, они потушили пожар на площади 72 кв. м. Также им удалось спасти домашнего ворона и вынести трех собак из вольера — никто не пострадал.

По данным МЧС, причиной пожара стал обогреватель, который воспламенился из-за неисправности.

Фото: МЧС
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#Пермь#Животные#Пожар#Мчс
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