properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Пермяк пытался поджечь кафе коктейлями Молотова, но снег был против

Пермяк пытался поджечь кафе коктейлями Молотова, но снег был против

31 января 2024, 05:48
Фото: пресс-служба МВД по Пермскому краю
Справляться с огнем владельцу кафе или пожарным не пришлось — он потух сам.

В Пермском крае будут судить 36-летнего мужчину за поджог кафе. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в полицию в ноябре прошлого года обратился владелец кафе в Пермском округе. По его словам, неизвестный пытался поджечь здание, которое стоит более 17 млн рублей.

Силовики выяснили, что попытка поджога была ночью. Обвиняемый подошел к зданию и бросил в сторону входа четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью — стена загорелась. Здание в итоге уцелело, огонь не распространился из-за снега, но был причинен ущерб в 15 тыс. рублей.

Задержанный рассказал, что пошел на преступление из-за конфликта с владельцем кафе. В ближайшее время поджигателя будут судить.

Фото: пресс-служба МВД по Пермскому краю
Читайте также:
Установлена личность возможного поджигателя склада Wildberries под Санкт-ПетербургомПермяк душил полотенцем бывшую девушку и угрожал ее поджечьВ Прикамье будут судить школьников за поджоги трансформатора и аппаратуры СМИ
#Мвд#Пермь#Пожар#Поджог
Подпишитесь
В минтербезе рассказали, из-за чего в пермской школе сработала тревога о нападении
Сегодня, 05:56
Мошенники добрались до детей. Девочка из Перми перевела с карты матери 400 тысяч
Сегодня, 03:34
Пермские пожарные спасли из огня домашнего ворона
Сегодня, 03:05
Почему люди используют мат и чем это чревато? Поясняют учёные Пермского Политеха
Сегодня, 05:18
В МВД назвали самые опасные участки для автомобилистов в Перми
Сегодня, 04:32
Суд в Нью-Йорке отклонил иск бывшего пермского предпринимателя к аукционному дому
Сегодня, 04:33