Пермяк пытался поджечь кафе коктейлями Молотова, но снег был против

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
В Пермском крае будут судить 36-летнего мужчину за поджог кафе. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в полицию в ноябре прошлого года обратился владелец кафе в Пермском округе. По его словам, неизвестный пытался поджечь здание, которое стоит более 17 млн рублей.
Силовики выяснили, что попытка поджога была ночью. Обвиняемый подошел к зданию и бросил в сторону входа четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью — стена загорелась. Здание в итоге уцелело, огонь не распространился из-за снега, но был причинен ущерб в 15 тыс. рублей.
Задержанный рассказал, что пошел на преступление из-за конфликта с владельцем кафе. В ближайшее время поджигателя будут судить.