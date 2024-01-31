Пермяк пытался поджечь кафе коктейлями Молотова, но снег был против

В Пермском крае будут судить 36-летнего мужчину за поджог кафе. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в полицию в ноябре прошлого года обратился владелец кафе в Пермском округе. По его словам, неизвестный пытался поджечь здание, которое стоит более 17 млн рублей.