Пермяк украл в магазине и съел 15 коробок конфет

В дежурную часть отдела полиции Кировского района обратился директор одного из сетевых супермаркетов. Он рассказал, что в торговый зал супермаркета зашел неизвестный, долго ходил по торговым рядам и рассматривал товары. После этого молодой человек спрятал в своей куртке 15 коробок конфет и направился к выходу мимо кассы. Персонал магазина попытался задержать грабителя, но ему удалось скрыться.