Пермяк украл в магазине и съел 15 коробок конфет

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
В Перми задержан мужчина, укравший конфеты в магазине. Оказалось, что конфеты мужчина съел, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть отдела полиции Кировского района обратился директор одного из сетевых супермаркетов. Он рассказал, что в торговый зал супермаркета зашел неизвестный, долго ходил по торговым рядам и рассматривал товары. После этого молодой человек спрятал в своей куртке 15 коробок конфет и направился к выходу мимо кассы. Персонал магазина попытался задержать грабителя, но ему удалось скрыться.
Оперативники установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в дежурную часть. 20-летний местный житель признал вину. Мужчина сообщил, что весь похищенный товар он съел. Выяснилось, что ранее пермяк уже привлекался к уголовной ответственности.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Молодой человек может лишиться свободы на срок до четырех лет. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.