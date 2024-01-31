Пермякам запретили заходить на страницу экс-депутата, критикующего СВО

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
По требованию Генпрокуратуры России заблокирована страница бывшего депутата пермской гордумы. При попытке зайти в личный профиль «Вконтакте» Сергея Медведева указано: «Этот материал заблокирован на территории РФ на основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29.01.2024 № 31.27.2024/Треб62-24». Получить доступ к материалам на странице депутата из России нельзя, однако профиль при включении VPN.
Экс-депутат выступил с жесткой критикой СВО и президента в конце 2023 года, 11 января его пост начал распространяться по Telegram-каналам, 13 января Медведев уехал из страны.
После лишения мандата Медведев говорил, что может уехать в любую точку мира. Позже говорил, что окончательно уезжать из РФ не собирается, а хочет вернуться в страну как можно быстрее.
При этом Медведев продолжает выступать с критикой СВО и Владимира Путина, сейчас посты приобрели более радикальный характер. Привести их содержание невозможно из-за действующего законодательства.