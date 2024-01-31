properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Страницу «Вконтакте» экс-депутата из Перми Сергея Медведева заблокировали

Пермякам запретили заходить на страницу экс-депутата, критикующего СВО

31 января 2024, 04:59
Фото: properm.ru

Страницу «Вконтакте» экс-депутата из Перми Сергея Медведева заблокировали

Записи на странице Сергей Медведева доступны только с VPN.

По требованию Генпрокуратуры России заблокирована страница бывшего депутата пермской гордумы. При попытке зайти в личный профиль «Вконтакте» Сергея Медведева указано: «Этот материал заблокирован на территории РФ на основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29.01.2024 № 31.27.2024/Треб62-24». Получить доступ к материалам на странице депутата из России нельзя, однако профиль при включении VPN.

Экс-депутат выступил с жесткой критикой СВО и президента в конце 2023 года, 11 января его пост начал распространяться по Telegram-каналам, 13 января Медведев уехал из страны.

После лишения мандата Медведев говорил, что может уехать в любую точку мира. Позже говорил, что окончательно уезжать из РФ не собирается, а хочет вернуться в страну как можно быстрее.

При этом Медведев продолжает выступать с критикой СВО и Владимира Путина, сейчас посты приобрели более радикальный характер. Привести их содержание невозможно из-за действующего законодательства.

Читайте также:
Депутат гордумы Перми Сергей Медведев уехал в Грузию после критики СВОВ Березниках будут судить мужчину за повторную дискредитацию ВС РФ — ему грозит срок«Моя жизнь в России». Критикующий СВО пермский депутат хочет вернуться в РФ
#Военная операция на Украине#Протест#Пермь#Депутат
Подпишитесь
В минтербезе рассказали, из-за чего в пермской школе сработала тревога о нападении
Сегодня, 05:56
Мошенники добрались до детей. Девочка из Перми перевела с карты матери 400 тысяч
Сегодня, 03:34
Пермские пожарные спасли из огня домашнего ворона
Сегодня, 03:05
Почему люди используют мат и чем это чревато? Поясняют учёные Пермского Политеха
Сегодня, 05:18
В МВД назвали самые опасные участки для автомобилистов в Перми
Сегодня, 04:32
Суд в Нью-Йорке отклонил иск бывшего пермского предпринимателя к аукционному дому
Сегодня, 04:33