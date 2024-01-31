Пермяки внесли более 350 предложений по благоустройству общественных пространств

Posted 31 января, 13:46
Published 31 января, 13:46
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Прием предложений от жителей по благоустройству и развитию общественных территорий в муниципалитетах Прикамья завершается. Он проводился в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». От пермяков поступило более 350 предложений по обновлению общественных пространств, сообщают в минЖКХ региона.
Предложения пришли из большинства муниципалитетов Пермского края. В основном они касаются озеленения, дополнительного освещения, обустройства парков, набережных, детских и спортивных площадок и других городских территорий. Все предложенные территории будут включены в онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства, которое пройдет в следующем году. Сами объекты будут обновлены уже в 2025 году.
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поблагодарил земляков за активность. «Очень важно получать обратную связь от жителей. Призываю прикамцев проявлять активность во время онлайн-голосования за объекты благоустройства. Это позволит благодаря федеральной поддержке преображать еще больше мест в территориях Прикамья», — подчеркнул Дмитрий Махонин.
Также глава региона напомнил, что Пермский край активно участвует в нацпроекте «Жилье и городская среда», который реализуется при поддержке президента Владимира Путина. За время реализации проекта отремонтировано более 460 пространств — парков и скверов, а также более 1200 дворов.