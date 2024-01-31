Пермяки внесли более 350 предложений по благоустройству общественных пространств

Предложения пришли из большинства муниципалитетов Пермского края. В основном они касаются озеленения, дополнительного освещения, обустройства парков, набережных, детских и спортивных площадок и других городских территорий. Все предложенные территории будут включены в онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства, которое пройдет в следующем году. Сами объекты будут обновлены уже в 2025 году.