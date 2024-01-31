Почему люди используют мат и чем это чревато? Поясняют учёные Пермского Политеха

— Человек может прибегать к мату сознательно и неосознанно, поскольку из-за постоянного повторения этот механизм избавления от эмоций может автоматизироваться. К цели испытать эмоциональное облегчение примешиваются и другие разнообразные (даже возможно противоположные) причины. И они также могут быть осознанны или неосознанны человеком. Например, желание обратить внимание окружающих на себя, выделиться: все среагируют на ругающегося человека в общественном месте в силу запретности. Или побуждение собеседника с помощью мата как можно быстрее, внимательнее и серьезнее отнестись к происходящему, своим словам или потребностям. Кроме того, мат может быть способом не только выделиться, но и влиться в некоторую группу, где такая речевая культура одобряется, — рассказывает Елена Расторгуева, гештальт-терапевт, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ.