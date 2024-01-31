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Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Прием подписей для регистрации кандидатов в президенты России завершился

31 января 2024, 17:07
Прием подписей для регистрации кандидатов в президенты России закончился. Центральная избирательная комиссия завершила процесс, в котором претенденты от непарламентских партий и самовыдвиженцы должны были представить свои подписи для регистрации на выборах.

В результате, четыре кандидата были зарегистрированы: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков, пишет 360tv.ru.

В настоящее время проводится проверка подписей, предоставленных Борисом Надеждином, Сергеем Малинковичем и Радой Русских. Еще двое кандидатов, Андрей Богданов и Сергей Бабурин, ранее объявили о своем решении отказаться от предвыборной гонки. Анатолий Баташев, самовыдвиженец, выбыл из гонки, так как не смог набрать необходимое количество подписей. Ирина Свиридова, выдвинутая Демократической партией России, сообщила ЦИК о том, что не планирует представлять документы для регистрации.

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