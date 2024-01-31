Прием подписей для регистрации кандидатов в президенты России завершился

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
В результате, четыре кандидата были зарегистрированы: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков, пишет 360tv.ru.
В настоящее время проводится проверка подписей, предоставленных Борисом Надеждином, Сергеем Малинковичем и Радой Русских. Еще двое кандидатов, Андрей Богданов и Сергей Бабурин, ранее объявили о своем решении отказаться от предвыборной гонки. Анатолий Баташев, самовыдвиженец, выбыл из гонки, так как не смог набрать необходимое количество подписей. Ирина Свиридова, выдвинутая Демократической партией России, сообщила ЦИК о том, что не планирует представлять документы для регистрации.