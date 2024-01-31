Российский Трудовой кодекс назвали лучшим в мире

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Недавно президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет права работников на получение компенсации за задержанный платеж. Эта инициатива не новая — федеральный закон действует с 2001 года. Согласно статье 236 Трудового кодекса, работодатель обязан компенсировать задержку зарплаты своим сотрудникам, пишет 360tv.ru.
Путин обратил внимание на это положение — он напомнил, что работодатели должны строго соблюдать Трудовой кодекс, который защищает права работников от нарушений сроков выплаты. Некоторые работодатели считают, что выплатив зарплату, они сделали все, но это неправильно. Задержка зарплаты должна быть компенсирована, и президент требует от работодателей следовать закону.
По словам Петровой, все респектабельные компании знают этот закон и порядочные бухгалтеры соблюдают его положения. В случае задержки выплаты, работник должен получить дополнительную компенсацию в следующем месяце. Расчет этой компенсации основывается на формуле, которая не может быть ниже 1/150 от ключевой ставки Банка России.
Петрова подчеркивает, что в самом Трудовом кодексе на сегодняшний день нет проблем, которые нужно решать. Закон постоянно улучшается и совершенствуется.