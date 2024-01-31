Российский Трудовой кодекс назвали лучшим в мире

По словам Петровой, все респектабельные компании знают этот закон и порядочные бухгалтеры соблюдают его положения. В случае задержки выплаты, работник должен получить дополнительную компенсацию в следующем месяце. Расчет этой компенсации основывается на формуле, которая не может быть ниже 1/150 от ключевой ставки Банка России.