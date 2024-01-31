Ростехнадзор обнаружил почти сотню нарушений на Кузнецкой ТЭЦ

Помимо этого, сотрудники ТЭЦ не обследовали здание насосной канализации и насосы по перекачке реагентов, сам электротехнический персонал не прошел подготовку. Были и другие нарушения. В результате Ростехнадзор возбудил административное дело по ст. 9.11 КоАП РФ в отношении АО «Кузнецкая ТЭЦ» и пятерых должностных лиц. Юридическому лицу за допуск таких нарушений грозит штраф в размере до 40 тыс. рублей.