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Ростехнадзор обнаружил почти сотню нарушений на Кузнецкой ТЭЦ

Ростехнадзор обнаружил почти сотню нарушений на Кузнецкой ТЭЦ

31 января 2024, 04:29
Фото: fusionbrain.ai
Виновные лица заплатят административные штрафы.

Специалисты Ростехнадзора провели проверку Кузнецкой ТЭЦ и нашли 96 нарушений обязательных требований. Выяснилось, что на объекте поздно ремонтировали оборудование, также была нарушена тепловая изоляция аккумуляторного бака, а турбогенераторы находились в плохом состоянии, сообщает издание VSE42.Ru.

Помимо этого, сотрудники ТЭЦ не обследовали здание насосной канализации и насосы по перекачке реагентов, сам электротехнический персонал не прошел подготовку. Были и другие нарушения. В результате Ростехнадзор возбудил административное дело по ст. 9.11 КоАП РФ в отношении АО «Кузнецкая ТЭЦ» и пятерых должностных лиц. Юридическому лицу за допуск таких нарушений грозит штраф в размере до 40 тыс. рублей.

#Общество#Ростехнадзор
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