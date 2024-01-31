Сотрудники детского сада в Кудымкаре полгода не получали сверхурочные за работу

По итогам проверки прокурором руководителю МКУ «Центр бухгалтерского учета Кудымкарского муниципального округа Пермского края» внесено представление. По результатам рассмотрения представления педагогам произведен перерасчет и выплачены деньги за сверхурочную работу. Виновное должностное лицо центра бухучета привлечено к дисциплинарной ответственности.