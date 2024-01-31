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Сотрудники детского сада в Кудымкаре полгода не получали сверхурочные за работу

Сотрудники детского сада в Кудымкаре полгода не получали сверхурочные за работу

31 января 2024, 16:39
Ситуацию спасла только жалоба в прокуратуру.

Кудымкарская городская прокуратура провела проверку коллективной жалобы работников «Детский сад МОБУ СОШ № 1» Кудымкара о нарушении их трудовых прав. Информация в жалобе подтвердилась, сообщают в ведомстве.

Установлено, что с сентября 2023 года воспитателям образовательного учреждения не производилась оплата сверхурочной работы.

По итогам проверки прокурором руководителю МКУ «Центр бухгалтерского учета Кудымкарского муниципального округа Пермского края» внесено представление. По результатам рассмотрения представления педагогам произведен перерасчет и выплачены деньги за сверхурочную работу. Виновное должностное лицо центра бухучета привлечено к дисциплинарной ответственности.

#Общество#Долги#Зарплата#Прокуратура#Кудымкар
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