Спортсмены Прикамья завоевали пять медалей на первенствах страны по лыжному двоеборью

В соревнованиях отличились спортсмены из Кудымкара. Первенство заняли Ульяна Мехоношина и Арсений Хохлов в возрасте от 15 до 17 лет. Отмечается, что Хохлов также занял второе место в дисциплине спринт. Подростки приняли участие и в Первенстве России среди спортсменов от 15 до 19 лет, где им удалось завоевать серебряные медали.