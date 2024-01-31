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Спортсмены Прикамья завоевали пять медалей на первенствах страны по лыжному двоеборью

Спортсмены Прикамья завоевали пять медалей на первенствах страны по лыжному двоеборью

31 января 2024, 08:46
Фото: Правительство Пермского края
В соревнованиях по лыжным гонкам отличились спортсмены из Кудымкара и Чайковского.

Спортсмены из Пермского края завоевали пять медалей в соревнованиях по лыжному двоеборью. Первенство России по двоеборью прошло на базе федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в Чайковском. В мероприятии принимали участие разные возрастные категории. Информация об этом появилась на сайте Правительства Пермского края.

В соревнованиях отличились спортсмены из Кудымкара. Первенство заняли Ульяна Мехоношина и Арсений Хохлов в возрасте от 15 до 17 лет. Отмечается, что Хохлов также занял второе место в дисциплине спринт. Подростки приняли участие и в Первенстве России среди спортсменов от 15 до 19 лет, где им удалось завоевать серебряные медали.

В Нижнем Тагиле на Первенстве России по прыжкам на лыжах с трамплина первое место занял уроженец Чайковского Максим Альчиков. Альчиков одержал победу среди юниоров от 15 до 19 лет на трамплине К90, обогнав основного конкурента в гонке на 10 баллов.

Уже сейчас Ульяна Мехоношина и Арсений Хохлов готовятся к финалу Спартакиады учащихся России. Начало мероприятия запланировано на базе федерального центра «Снежинка» в Чайковском. Указывается, что Альчиков примет участие в Спартакиаде сильнейших в Нижнем Тагиле.

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