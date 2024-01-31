Стало известно, где в Перми можно увидеть настоящие египетские мумии

Пермская галерея в конце декабря 2023 года полностью освободила помещения Спасо-Преображенского собора и временно переехала на «Телту» (Окулова, 75, корпус 3). Здесь галерея будет находиться до окончания строительства нового здания на территории завода Шпагина. Сдача здания пока планируется на конец мая, открытие первых экспозиций — на сентябрь.