Стало известно, где в Перми можно увидеть настоящие египетские мумии

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В марте в выставочном зале на «Телте» откроется образовательная выставка, посвященная искусству Древнего Египта. Об этом сообщают на Пермской галерее.
На выставке, в частности, можно будет увидеть два уникальных экспоната — египетских мумий, отреставрированных в 2021–2022 годах специалистами московского реставрационного центра «Феномен».
На «Телте» для галереи выделено два этажа, где размещены временные фондохранилища, реставрационная мастерская, библиотека, архив, кабинеты сотрудников.
Пермская галерея в конце декабря 2023 года полностью освободила помещения Спасо-Преображенского собора и временно переехала на «Телту» (Окулова, 75, корпус 3). Здесь галерея будет находиться до окончания строительства нового здания на территории завода Шпагина. Сдача здания пока планируется на конец мая, открытие первых экспозиций — на сентябрь.