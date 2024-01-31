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Студента с самым низким баллом в истории МФТИ отчислили

31 января 2024, 18:07
Сын одного из участников СВО поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ) с очень низкими баллами. Накануне его отчислили со первого курса. Сообщает об этом Telegram-канал Baza.

По информации канала, юноша поступил в МФТИ с результатом 127 баллов на Едином государственном экзамене. Он набрал 57 баллов по русскому языку, 70 баллов по математике и 66 баллов по физике. Однако последний экзамен приемная комиссия не засчитала, пишет 360tv.ru.

Отец абитуриента находится в зоне боевых действий на Украине, и ему полагались некоторые льготы при поступлении. В результате, его сына приняли на первый курс, несмотря на слабые результаты.

В течение полутора месяцев первокурсник активно посещал учебные занятия, но после этого он начал пропускать много времени из-за болезни. Официально его отчислили 30 января. По словам студента, у него не было достаточной мотивации и сил для учебы.

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