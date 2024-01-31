Суд в Нью-Йорке отклонил иск бывшего пермского предпринимателя к аукционному дому

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Федеральный суд Манхэттена (штат Нью-Йорк, США) отклонил иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's. Решение присяжных, принятое после шестичасового совещания, завершило почти десятилетнее рассмотрение иска бывшего пермяка к аукционному дому, сообщает Bloomberg.
По версии Рыболовлева, аукционный дом помогал арт-дилеру Иву Бувье завышать цены на купленные миллиардером произведения искусства на 1 млрд долларов. Иск к Иву Бувье также отклонен.
Бывший пермский бизнесмен следил за ходом дела через русского переводчика и «не проявил особой реакции» при рассмотрении иска судом. «Это жизнь», — заявил Дмитрий Рыболовлев в лифте суда журналистам после вынесения решения присяжными.
Адвокат Рыболовлева, Дэниэл Кронштейн заявил, что видит позитив в решении суда: «Решение пролило свет на недостаток прозрачности, от которого страдает арт-рынок».
Ранее сообщалось, что Дмитрий Рыболовлев, обвинивший аукционный дом Sotheby's в сговоре со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье для оформления сделок по покупке культурных ценностей, расплакался в суде.
Как указывается, Рыболовлев не сдержал эмоции, давая показания о том, что обнаружил, что он был участником мошеннической игры, слишком распространенной в мире: «Арт-рынок, который должен быть более прозрачным».
Эмоциональный момент наступил, когда миллиардер, выступая через переводчика, завершил свое двухдневное выступление в федеральном суде Манхэттена в поддержку своего иска против Sotheby's.
Рыболовлев заявил, что когда-то его состояние составляло не менее 7 миллиардов долларов, и он доверял своему дилеру Иву Бувье. Он обвиняет Sotheby's в предательстве и утверждает, что его сотрудники помогали арт-дилеру Иву Бувье, который на протяжении десяти лет занимался сделками бизнесмена по приобретению предметов искусства и систематически завышал на них цены. Представители Sotheby’s в свою очередь считают, что Рыболовлев сам виноват в своих убытках. До того, как обман вскрылся, Рыболовлев считал арт-дилера своим другом.
Пикантный момент, в суде также прозвучало, что Рыболовлев доверял своим советникам, в том числе и Бувье. Юристы сообщили, что миллиардер не вникал в документы по сделкам и не перепроверял их.