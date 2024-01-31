Суд в Нью-Йорке отклонил иск бывшего пермского предпринимателя к аукционному дому

Рыболовлев заявил, что когда-то его состояние составляло не менее 7 миллиардов долларов, и он доверял своему дилеру Иву Бувье. Он обвиняет Sotheby's в предательстве и утверждает, что его сотрудники помогали арт-дилеру Иву Бувье, который на протяжении десяти лет занимался сделками бизнесмена по приобретению предметов искусства и систематически завышал на них цены. Представители Sotheby’s в свою очередь считают, что Рыболовлев сам виноват в своих убытках. До того, как обман вскрылся, Рыболовлев считал арт-дилера своим другом.