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У Кукуштана на трассе сгорела легковушка

У Кукуштана на трассе сгорела легковушка

31 января 2024, 07:50
Фото: properm.ru
Автомобиль столкнулся с другой иномаркой и выбросил ее с дороги
Сюжет
Дтп

На трассе Кукуштан-Оса, недалеко от Кукуштана произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате одна из легковушек сгорела, сообщают очевидцы.

На трассе столкнулись Nissan Teana и Toyota Camry. По словам очевидцев, виновником ДТП стала девушка — водитель Nissan. Она не убедилась в безопасности своего манёвра и столкнулась с двигавшейся по трассе Camry. В результате Toyota оказалась в кювете, а Nissan загорелся и полностью выгорел.

По информации очевидцев, погибших и травмированных в ДТП нет. Столкновение на некоторое время полностью остановило движение на дороге.

#Происшествия#Дтп#Пожар#Транспорт
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