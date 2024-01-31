У Кукуштана на трассе сгорела легковушка

На трассе столкнулись Nissan Teana и Toyota Camry. По словам очевидцев, виновником ДТП стала девушка — водитель Nissan. Она не убедилась в безопасности своего манёвра и столкнулась с двигавшейся по трассе Camry. В результате Toyota оказалась в кювете, а Nissan загорелся и полностью выгорел.