У Кукуштана на трассе сгорела легковушка

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
На трассе Кукуштан-Оса, недалеко от Кукуштана произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате одна из легковушек сгорела, сообщают очевидцы.
На трассе столкнулись Nissan Teana и Toyota Camry. По словам очевидцев, виновником ДТП стала девушка — водитель Nissan. Она не убедилась в безопасности своего манёвра и столкнулась с двигавшейся по трассе Camry. В результате Toyota оказалась в кювете, а Nissan загорелся и полностью выгорел.
По информации очевидцев, погибших и травмированных в ДТП нет. Столкновение на некоторое время полностью остановило движение на дороге.