Ушла из жизни ученый-географ Пермского университета Елена Черных

По окончании аспирантуры Елена Александровна работала в лаборатории водохозяйственных проблем при ПГУ, затем на кафедре физической географии, где трудилась в этой должности до выхода на пенсию в 1996 году. Она преподавала студентам такие дисциплины как гидрография СССР, проблемы гидрографии, краеведение и туризм, основы экскурсоведения и музееведения и другие. Является автором более 60 научных работ и учебников, например, «География Пермской области» для средних школ, «Твое Прикамье: береги свой дом» (в соавторстве с Т. В. Похожаевой).