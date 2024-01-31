Ушла из жизни ученый-географ Пермского университета Елена Черных

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
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Updated Сегодня, 13:16
Стало известно об уходе из жизни кандидата географических наук, доцента кафедры физической географии и ландшафтной экологии Елены Черных. Она скончалась на прошлой неделе, 26 января, на 91-м году жизни, сообщает пресс-служба Пермского государственного университета (ПГНИУ).
Елена Черных родилась в Перми 20 января 1934 года в семье служащих. Окончила среднюю школу №17 с серебряной медалью, затем поступила на географический факультет Московского университета, но в 1953 году, по семейным обстоятельствам, перевелась на географическое отделение геолого-географического факультета Молотовского государственного университета. Елена Александровна получила специальность «Физическая география» с присвоением квалификации «Физико-географ. Учитель географии в средней школе».
С 1957 по 1967 годы Елена Черных работала инженером-гидрологом, а затем старшим инженером-гидрологом в научно-проектном институте «Уралгипролесбумпром». В 1967 году поступила в аспирантуру Пермского госуниверситета по специальности «Гидрология суши», окончила ее в 1969 году. В 1971 году защитила диссертацию на тему «Гидрография и гидроморфологический метод исследования рек», получила ученую степень кандидата географических наук, затем звание доцента.
По окончании аспирантуры Елена Александровна работала в лаборатории водохозяйственных проблем при ПГУ, затем на кафедре физической географии, где трудилась в этой должности до выхода на пенсию в 1996 году. Она преподавала студентам такие дисциплины как гидрография СССР, проблемы гидрографии, краеведение и туризм, основы экскурсоведения и музееведения и другие. Является автором более 60 научных работ и учебников, например, «География Пермской области» для средних школ, «Твое Прикамье: береги свой дом» (в соавторстве с Т. В. Похожаевой).
В ПГНИУ вспоминают Елену Черных как доброго, участливого и творческого человека, который искренне уважал студентов. Прощание с покойной состоится завтра, 1 февраля, в 12:20 в Большом зале (ул. Старцева, 61, корпус 1).