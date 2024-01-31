Уже нападал на других. Мать избитого подростка в Березниках рассказала подробности

Мать 16-летнего школьника, которого избили возле магазина в Березниках, рассказала подробности о нападавшем. По ее словам, она поговорила с местными жителями. Ей рассказали, что этот мужчина уже якобы нападал на других людей и пугал женщин. Одну из женщин он пытался задушить прямо в магазине, пишет URA.RU со ссылкой на мать подростка. Нападавший якобы работает в шахте