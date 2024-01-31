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Мать избитого подростка в Березниках рассказала подробности о нападавшем

Уже нападал на других. Мать избитого подростка в Березниках рассказала подробности

31 января 2024, 03:55
Фото: vk.com/chp_berezniki / 1MI

Мать избитого подростка в Березниках рассказала подробности о нападавшем

Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Мать 16-летнего школьника, которого избили возле магазина в Березниках, рассказала подробности о нападавшем. По ее словам, она поговорила с местными жителями. Ей рассказали, что этот мужчина уже якобы нападал на других людей и пугал женщин. Одну из женщин он пытался задушить прямо в магазине, пишет URA.RU со ссылкой на мать подростка. Нападавший якобы работает в шахте

Родственница пострадавшего рассказала, что мужчине не понравилось, что парень идет в расстегнутой куртке. Он почему-то предположил, что мальчик имеет нетрадиционную ориентацию, а после этого напал на школьника. Преступник угрожал отрезать подростку голову, если он выложит фотографии побоев в сеть.

На ситуацию уже обратил глава федерального СК Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело, дело возбуждено по ст. 116 УК РФ (побои).

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#Происшествия#Пермь#Детский мир#Березники
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