Уже нападал на других. Мать избитого подростка в Березниках рассказала подробности

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Мать 16-летнего школьника, которого избили возле магазина в Березниках, рассказала подробности о нападавшем. По ее словам, она поговорила с местными жителями. Ей рассказали, что этот мужчина уже якобы нападал на других людей и пугал женщин. Одну из женщин он пытался задушить прямо в магазине, пишет URA.RU со ссылкой на мать подростка. Нападавший якобы работает в шахте
Родственница пострадавшего рассказала, что мужчине не понравилось, что парень идет в расстегнутой куртке. Он почему-то предположил, что мальчик имеет нетрадиционную ориентацию, а после этого напал на школьника. Преступник угрожал отрезать подростку голову, если он выложит фотографии побоев в сеть.
На ситуацию уже обратил глава федерального СК Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело, дело возбуждено по ст. 116 УК РФ (побои).