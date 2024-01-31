В Березовском округе простились с убитым на СВО бойцом

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Вчера, 30 января, в Березовском муниципальном округе простились с 47-летним Леонидом Яковлевым. Он участвовал в СВО и погиб 12 декабря прошлого года. О смерти Яковлева сообщила в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба администрации Березовского муниципального округа.
СВО началась почти два года назад, 24 февраля 2022 года. О погибших со стороны России сообщают власти округов и районов, а также их родственники и администрации образовательных учреждений. Общее число потерь не раскрывается уже более полутора лет.