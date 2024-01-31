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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В этом году капитальный ремонт начнется в 12 школах Прикамья

В этом году капитальный ремонт начнется в 12 школах Прикамья

31 января 2024, 14:07
Фото: администрация губернатора Пермского края
За прошлый год в регионе возведено 11 новых школ.

В Пермском крае в 2024 году начнётся капитальный ремонт 12 школ. Из них две будут отремонтированы за счет средств краевого бюджета, сообщила губернатору Прикамья Дмитрию Махонину министр образования Раиса Кассина в ходе рабочей встречи.

Работа в этом году должна завершиться в восьми из 12 ремонтируемых школ. Остальные четыре будут сданы до лета 2025 года.

Ремонты запланированы в пяти школах Перми: лицей № 10, гимназия № 2, школы № 44, № 123, № 118. Также пройдут работы в школе № 12 г. Соликамска, школе в р. п. Пашия Горнозаводского округа, школе № 3 г. Березники, Бабкинской школе в п. Кукуштан, школе № 11 в Кизеле, Ляминской школе Чусовского округа и школе № 2 в Лысьве.

Важной частью работы минобра является дополнительное образование. Планируется, что в сельских школах и школах малых городов дополнительно к существующим центрам будут открыты 72 центра «Точки роста», один центр цифрового образования «IT-куб» в Гамово и два школьных Кванториума в Лысьве и Чернушке.

Рассказала министр и о сделанном. Так, в минувшем году в регионе построено 11 новых школ. В новых зданиях созданы все условия, способные обеспечить равный доступ детей к качественному общему образованию, отметила министр. Кроме того, в Перми проведен капремонт здания «Уральского подворья» и завершен ремонт исторического корпуса школы № 22.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что в 2023 году по линии образования Пермскому краю удалось достичь значительных результатов. Глава региона отметил слаженную работу профильных министерств в части строительства рекордного количества школ, ремонта и обновления учебных учреждений, а также развития среднего образования.

#Общество#Махонин#Образование#Кассина#Министерство образования#Дмитрий махонин
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