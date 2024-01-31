В этом году капитальный ремонт начнется в 12 школах Прикамья

Рассказала министр и о сделанном. Так, в минувшем году в регионе построено 11 новых школ. В новых зданиях созданы все условия, способные обеспечить равный доступ детей к качественному общему образованию, отметила министр. Кроме того, в Перми проведен капремонт здания «Уральского подворья» и завершен ремонт исторического корпуса школы № 22.