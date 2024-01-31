В Губахе заметили огонь на предприятии. Properm. ru узнали, что произошло

В отделе по связям с общественностью и социальным вопросам предприятия позже рассказали, что на предприятии сегодня проводятся плановые работы по обслуживанию технологического оборудования. Они ведутся в соответствии с технологическим регламентом. Сам завод работает в штатном режиме.