В Губахе заметили огонь на предприятии. Properm. ru узнали, что произошло

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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В социальных сетях сегодня днем, 31 января, появилась информация о пожаре на АО «Губахинский кокс». В противопожарной службе Губахи пояснили Properm.ru, что на видео происходит плановое и подконтрольное сжигание кокса.
В отделе по связям с общественностью и социальным вопросам предприятия позже рассказали, что на предприятии сегодня проводятся плановые работы по обслуживанию технологического оборудования. Они ведутся в соответствии с технологическим регламентом. Сам завод работает в штатном режиме.