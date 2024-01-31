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chp_59_perm / Telegram

В Губахе заметили огонь на предприятии. Properm. ru узнали, что произошло

31 января 2024, 07:00
Фото: скриншот видео
chp_59_perm / Telegram

В Губахе на предприятии днем 31 января заметили пожар

Ситуацию прокомментировали на заводе.

В социальных сетях сегодня днем, 31 января, появилась информация о пожаре на АО «Губахинский кокс». В противопожарной службе Губахи пояснили Properm.ru, что на видео происходит плановое и подконтрольное сжигание кокса.

В отделе по связям с общественностью и социальным вопросам предприятия позже рассказали, что на предприятии сегодня проводятся плановые работы по обслуживанию технологического оборудования. Они ведутся в соответствии с технологическим регламентом. Сам завод работает в штатном режиме.

#Видео#Происшествия#Пермь#Пожар#Губаха#Завод
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