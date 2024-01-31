В Кунгуре маленьким детям целенаправленно не выписывали бесплатные лекарства

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Кунгурская городская прокуратура провела проверку исполнения в ГБУЗ Пермского края «Кунгурская больница» законодательства об охране здоровья, в том числе несовершеннолетних. По результатам проверки наказаны пять человек, сообщает пресс-служба ведомства.
Врачами-педиатрами больницы детям до 3-х лет и детям до 6 лет из льготных категорий в ряде случаев не выписывались рецепты на бесплатное получение лекарственных препаратов. Так, больны детей обделили «Парацетамолом», «Вифероном», «Нурофеном» и прочими препаратами. Также в ходе надзорных мероприятий выявлены факты обеспечения не в полном объеме льготным питанием малолетних пациентов.
По итогам проверки прокурором главному врачу больницы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.