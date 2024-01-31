В Кунгуре маленьким детям целенаправленно не выписывали бесплатные лекарства

Врачами-педиатрами больницы детям до 3-х лет и детям до 6 лет из льготных категорий в ряде случаев не выписывались рецепты на бесплатное получение лекарственных препаратов. Так, больны детей обделили «Парацетамолом», «Вифероном», «Нурофеном» и прочими препаратами. Также в ходе надзорных мероприятий выявлены факты обеспечения не в полном объеме льготным питанием малолетних пациентов.