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Published Сегодня, 04:49

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Updated Сегодня, 04:51

В марте полеты из Перми до Минска будут временно приостановлены

В марте полеты из Перми до Минска будут временно приостановлены

31 января 2024, 04:49
Фото: properm.ru
Возобновить авиасообщение планируют позже.

В программе полетов из Перми в Минск возникнет пауза. На данный момент в расписании аэропорта отражены рейсы до 1 марта 2024 года. В министерстве транспорта Пермского края пояснили Business Class, что в марте полеты осуществляться не будут.

Впрочем, с апреля прямое авиасообщение планируется восстановить.

Авиакомпания Nordwind Airlines совместно с «Икар» начали выполнять рейсы из Перми в Минск в апреле 2023 года. Перевозки по этому направлению субсидируются из регионального бюджета. Рейс является субсидируемым — часть стоимости билетов компенсируют власти, для его работы выделили 61,6 млн рублей.

В октябре 2022 года рейсы в Минск должна была осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии», однако перевозчик отменил это решение из-за низкого спроса.

#Авиа перевозки#Аэропорт Большое Савино#Авиаперевозки#Транспорт
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