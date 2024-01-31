В марте полеты из Перми до Минска будут временно приостановлены

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
В программе полетов из Перми в Минск возникнет пауза. На данный момент в расписании аэропорта отражены рейсы до 1 марта 2024 года. В министерстве транспорта Пермского края пояснили Business Class, что в марте полеты осуществляться не будут.
Впрочем, с апреля прямое авиасообщение планируется восстановить.
Авиакомпания Nordwind Airlines совместно с «Икар» начали выполнять рейсы из Перми в Минск в апреле 2023 года. Перевозки по этому направлению субсидируются из регионального бюджета. Рейс является субсидируемым — часть стоимости билетов компенсируют власти, для его работы выделили 61,6 млн рублей.
В октябре 2022 года рейсы в Минск должна была осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии», однако перевозчик отменил это решение из-за низкого спроса.