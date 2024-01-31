В минтербезе рассказали, из-за чего в пермской школе сработала тревога о нападении

По данным Минтербеза Прикамья, сообщение о вооруженном нападении было ложным. Сигнализация прозвучала 31 января в филиале школы по адресу: ул. Татищева, д. 7. Охранник учебного заведения случайно нажал кнопку «Тревога. Внимание стрелок». Сотрудники учреждения действовали по алгоритму действия личного состава и закрылись в классах. Через четыре минуты в учебное заведение прибыли два наряда вневедомственной охраны Росгвардии, стало известно корреспонденту Properm.ru.