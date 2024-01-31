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Минтербез Пермского края: в школе дизайна «Точка» сработала ложная тревога

В минтербезе рассказали, из-за чего в пермской школе сработала тревога о нападении

31 января 2024, 05:56
Фото: Школа дизайна Точка | Пермь во ВКонтакте

Минтербез Пермского края: в школе дизайна «Точка» сработала ложная тревога

Угрозы жизни ученикам и педагогическому составу нет. Проводится служебная проверка.

Утром, 31 января, в пермской школе дизайна «Точка» сработала тревога о вооруженном нападении, об этом сообщило сообщество «ЧП Пермь | Новости» во ВКонтакте. Судя по выложенной видеозаписи, можно отметить, что студенты не паникуют, дверь в помещении полностью не закрыта.

По данным Минтербеза Прикамья, сообщение о вооруженном нападении было ложным. Сигнализация прозвучала 31 января в филиале школы по адресу: ул. Татищева, д. 7. Охранник учебного заведения случайно нажал кнопку «Тревога. Внимание стрелок». Сотрудники учреждения действовали по алгоритму действия личного состава и закрылись в классах. Через четыре минуты в учебное заведение прибыли два наряда вневедомственной охраны Росгвардии, стало известно корреспонденту Properm.ru.

Угрозы жизни и здоровью учеников и педагогического состава нет. Процесс обучения восстановлен. Проводится служебная проверка по действию охраны.

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