В Москве пермский книготорговец открыл магазин

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В Москве на ул. Малой Никитской, 12 открылся книжный магазин «Пиотровский». Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на основателя сети Михаила Мальцева.
Как рассказал книготорговец изданию, московский «Пиотровский» точно повторяет формат пермского. Это книжный магазин площадью около 100 кв. м, на полках которого находится около 12 тыс. книг. Специализация московского «Пиотровского» также аналогична пермскому «прародителю» — нон-фикшн, высокохудожественные издания и литература по искусству, однако есть и популярная беллетристика.
Техническое открытие торговой точки состоялось 1 декабря.
В Перми книжный магазин «Пиотровский» работает с 2009 года, в 2015 году открылся второй «Пиотровский», в екатеринбургском Ельцин-центре.