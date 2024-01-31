В Москве пермский книготорговец открыл магазин

Как рассказал книготорговец изданию, московский «Пиотровский» точно повторяет формат пермского. Это книжный магазин площадью около 100 кв. м, на полках которого находится около 12 тыс. книг. Специализация московского «Пиотровского» также аналогична пермскому «прародителю» — нон-фикшн, высокохудожественные издания и литература по искусству, однако есть и популярная беллетристика.