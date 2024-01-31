В МВД назвали самые опасные участки для автомобилистов в Перми

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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В полиции назвали самые аварийные участки в городе. В пресс-службе МВД представили семь участков, где происходило больше всего аварий:
В полиции также назвали основные причины аварий в городе. Ими стали: нарушение правил проезда переходов, несоблюдение очередности проезда, превышение скорости для конкретных участков, нарушение правил дорожного движения пешеходными, ошибка при выборе дистанции на дороге, передает «РБК-Пермь».
Ранее стало известно, что в выросло число аварий по вине пьяных водителей. Для борьбы с ними власти решили ввести поощрение для тех, кто поможет поймать нарушителей. Пермякам будут платить по 5 тыс. рублей.