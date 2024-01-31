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Published Сегодня, 04:32

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В МВД назвали самые опасные участки для автомобилистов в Перми

В МВД назвали самые опасные участки для автомобилистов в Перми

31 января 2024, 04:32
Фото: Изображение Midjourney
Первое место делят сразу три участка.
Сюжет
Дтп

В полиции назвали самые аварийные участки в городе. В пресс-службе МВД представили семь участков, где происходило больше всего аварий:

  • Проспект Парковый — улица Желябова (4 ДТП);
  • Шоссе Космонавтов — улица Космонавта Леонова (4 ДТП);
  • Восточный обход — улица Фрунзе (4 ДТП);
  • Улица Куйбышева — улица Пушкина (3 ДТП);
  • Восточный обход с 0 км + 000 м до 0 км + 070 м (3 ДТП);
  • Бродовский тракт, дорога на ТБО (3 ДТП);
  • Улица Куйбышева — улица Чкалова (3 ДТП).

В полиции также назвали основные причины аварий в городе. Ими стали: нарушение правил проезда переходов, несоблюдение очередности проезда, превышение скорости для конкретных участков, нарушение правил дорожного движения пешеходными, ошибка при выборе дистанции на дороге, передает «РБК-Пермь».

Ранее стало известно, что в выросло число аварий по вине пьяных водителей. Для борьбы с ними власти решили ввести поощрение для тех, кто поможет поймать нарушителей. Пермякам будут платить по 5 тыс. рублей.

Пермякам будут платить за доносы на пьяных водителей
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#Дтп#Пермь#Авария
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