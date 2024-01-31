В Перми осудили посредника во взятке в 12,5 миллионов для руководства УАДиТ

Дороднов возглавил «Горсвет» в 2021 году, он стал исполняющим обязанности директора, ранее работал главным инженером предприятия. Предыдущий руководитель «Горсвета» Максим Тебелев покинул должность 1 августа, написав заявление об увольнении по собственному желанию. По одной из версий, с Тебелевым не был продлен контракт по инициативе краевых властей. 16 июня 2023 года Дороднов по собственному желанию покинул должность.