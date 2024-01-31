В Перми осудили посредника во взятке в 12,5 миллионов для руководства УАДиТ

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Судья Пермского районного суда Екатерина Герасимова сегодня вынесла приговор одному из фигурантов дела о взятке в 12,5 млн рублей, которые бизнесмен Павел Ковыев передал экс-руководителю регионального управления автодорог и транспорта Андрею Уголькову.
Бывшему руководителю пермского «Горсвета» Игорю Дороднову за посредничество при передаче взятки суд назначил штраф на сумму 2,5 млн рублей с рассрочкой платежа на пять месяцев, сообщили журналисту Properm.ru в суде.
Государственный обвинитель Юрий Соболев просил назначить Дороднову реальный срок наказания — 7,5 лет колонии, со штрафом в двукратном размере взятки и запретом занимать должности на госслужбе на четыре года.
Свою вину Дороднов признал и сотрудничал со следствием после задержания сотрудниками УФСБ.
Андрея Уголькова задержали сотрудники регионального УФСБ при получении взятки от бизнесмена Павла Ковыева через посредника Игоря Дороднова в начале июля 2023 года. Деньги бывший руководитель «Горсвета» якобы привез часть полагающихся денег за беспрепятственное согласование актов приемки отчетных документов по госконтракту. Передача второй части взятки летом 2023 года проходило под контролем сотрудников ФСБ.
Дороднов возглавил «Горсвет» в 2021 году, он стал исполняющим обязанности директора, ранее работал главным инженером предприятия. Предыдущий руководитель «Горсвета» Максим Тебелев покинул должность 1 августа, написав заявление об увольнении по собственному желанию. По одной из версий, с Тебелевым не был продлен контракт по инициативе краевых властей. 16 июня 2023 года Дороднов по собственному желанию покинул должность.
В мае 2022 года был заключен госконтракт на проведение работ по устройству стационарного электрического освещения автомобильной дороги Восточный обход г. Перми на участке км 11+565 — км 15+565, км 17+265 — км 21+965, км 23+665 — км 30+015. Его за 387 млн рублей получила компания «СПК-Групп» Павла Ковыева. Компания была единственным участником торгов, с ней и был заключен госконтракт.