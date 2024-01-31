В Перми с 1 февраля изменится движение некоторых автобусных маршрутов

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В Перми с 1 февраля изменится схема движения на №17 и №62 автобусных маршрутах, а также расписание некоторых рейсов. Информация об этом появилась на сайте администрации города.
На автобусном маршруте №17 будут введены дополнительные рейсы: два автобуса будут курсировать от ул. 1905 года через Висим до микрорайона Ива. Время работы рейса будет продлено до 21:00 часов.
Введение новых рейсов предусмотрено вместо маршрута №69к, который следовал от микрорайона Ива до ул. Сапфирной. С 1 февраля данный маршрут прекратит свою работу. Кроме того, у жителей микрорайона Висим появится возможность пересадки на автобусы №55, 61 и 81.
Изменения также затронут автобусный рейс №62 — появится новая остановка «Ремстроймаш» между остановочными пунктами «ЖБК-2» и «Станция „Осенцы“». Ведомство напоминает, из-за ремонта трамвайных путей маршрут временно курсирует до Осенцов.