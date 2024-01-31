В пермской школе №132 при поддержке «Уралхима» отремонтирован кабинет

Филиал «ПМУ» взял шефство над школой №132 в 2013 году. С этого времени реализовано много совместных проектов. В частности, отремонтированы два кабинета химии, три кабинета биологии и экологии, конференц-зал, столовая, облагорожена пришкольная территория и т.д.