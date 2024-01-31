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В Рябинино под Чердынью простятся с рядовым, погибшим в ходе спецоперации

В Рябинино под Чердынью простятся с рядовым, погибшим в ходе спецоперации

31 января 2024, 16:26
Фото: ВКонтакте/Анна Батагова
34-лений контрактник будет похоронен 1 февраля.

В Рябинино под Чердынью завтра, 1 февраля, простятся с рядовым контрактной службы Артуром Авотсом, который погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщает в соцсетях глава Чердынского городского округа Анна Батагова.

Подробности жизни погибшего приводит «Новый компаньон». Артур Авотс родился 26 сентября 1989 года в Рябинино в многодетной семьи. Окончил 9 классов местной школы, а в 2007 году — ПУ №49 в Чердыни по специальности «мастер по ремонту МТП и ТО».

Артур Авотс 15 августа 2023-го заключил контракт о прохождении военной службы и погиб 14 января этого года. Военнослужащего похоронят в селе Серёгово (входит в состав Рябининского сельского поселения).

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