В Рябинино под Чердынью простятся с рядовым, погибшим в ходе спецоперации

Подробности жизни погибшего приводит «Новый компаньон». Артур Авотс родился 26 сентября 1989 года в Рябинино в многодетной семьи. Окончил 9 классов местной школы, а в 2007 году — ПУ №49 в Чердыни по специальности «мастер по ремонту МТП и ТО».