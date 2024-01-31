В Рябинино под Чердынью простятся с рядовым, погибшим в ходе спецоперации

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
В Рябинино под Чердынью завтра, 1 февраля, простятся с рядовым контрактной службы Артуром Авотсом, который погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщает в соцсетях глава Чердынского городского округа Анна Батагова.
Подробности жизни погибшего приводит «Новый компаньон». Артур Авотс родился 26 сентября 1989 года в Рябинино в многодетной семьи. Окончил 9 классов местной школы, а в 2007 году — ПУ №49 в Чердыни по специальности «мастер по ремонту МТП и ТО».
Артур Авотс 15 августа 2023-го заключил контракт о прохождении военной службы и погиб 14 января этого года. Военнослужащего похоронят в селе Серёгово (входит в состав Рябининского сельского поселения).