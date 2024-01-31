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Здание ресторана «Живаго» в центре Перми планируется снести

Здание ресторана «Живаго» в центре Перми планируется снести

31 января 2024, 09:48
Фото: properm.ru
На его месте будет возведен бизнес-центр.

Здание бывшего ресторана «Живаго» в центре Перми определено под снос. Вместо него компания «Ингрупп» построит многофункциональный административно-торговый комплекс. Проект застройки был представлен девелопером на заседании комиссии по землепользованию и застройке, об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Напомним, ресторан на ул. Ленина, 37 был построен в 1964 году. До 2003 года в нем работало кафе «Юность», после чего там открылся «Живаго». Позже в здании начал свою деятельность ТЦ «Zoom», а площадь предприятий общественного питания были сданы в аренду. Весной 2022 года объект приобрела строительная организация «Ингрупп».

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