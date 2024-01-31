Здание ресторана «Живаго» в центре Перми планируется снести

Напомним, ресторан на ул. Ленина, 37 был построен в 1964 году. До 2003 года в нем работало кафе «Юность», после чего там открылся «Живаго». Позже в здании начал свою деятельность ТЦ «Zoom», а площадь предприятий общественного питания были сданы в аренду. Весной 2022 года объект приобрела строительная организация «Ингрупп».