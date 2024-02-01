Адвокаты просят оправдать экс-директора УКС Прикамья по делам о взятке и хищении

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 08:06
Седьмой кассационный суд в Челябинске рассмотрит жалобу бывшего директора УКС Пермского края Дмитрия Левинского только 5 марта. Такое определение было вынесено 29 января судьей Айгуль Гареевой, которая будет рассматривать дело о взятке в 3 млн рублей.
Это четвертое уголовное дело, по которому Левинский дошел до кассационной инстанции. 31 января в Ленинский районный суд поступила жалоба адвоката Игоря Менькина на приговор по делу о хищении 353 млн рублей при строительстве зоопарка в Перми.
По информации журналиста Properm.ru, в жалобах Левинский просить признать его полностью невиновным в преступлениях и отменить приговоры.
За полученную от бизнесмена Алексея Шилова, подрядчика, работавшего сразу на нескольких объектах УКС Пермского края взятку в 3 млн рублей Левинского в начале 2023 года приговорили к реальному сроку наказания — 4 годам колонии строгого режима. При рассмотрении уголовного дела о хищении 353 млн рублей путем сложения наказаний ему назначили девять лет колонии строгого режима.
Отбывать наказание он будет за пределами Пермского края. По имеющейся у журналиста Properm.ru информации, сейчас его из пермского СИЗО-1 этапируют в Рязань, где будет определена колония — в непосредственной близости от места регистрации, Левинский — житель Москвы. Согласно открытой информации, в Рязанской области три колонии строгого режима, в самой Рязани, Скопине и в Скопинском районе.
Всего с 2019 года в отношении Левинского было возбуждено пять уголовных дел, два из них в Ленинском районном суде были рассмотрены дважды. Он обвинялся в халатности при сносе гаражей в Разгуляе и в злоупотреблении полномочиями при незавершенном строительстве поликлиники в Закамске и берегоукрепления в Усть-Качке.
Следствие также его считает организатором схемы хищения средств бюджета при строительстве зоопарка на сумму 353 млн рублей. Он был задержан оперативниками УФСБ России по Пермскому краю и водворен СИЗО в декабре 2019 года.