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Published Сегодня, 07:41

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Updated Сегодня, 08:06

Адвокаты просят оправдать экс-директора УКС Прикамья по делам о взятке и хищении

Адвокаты просят оправдать экс-директора УКС Прикамья по делам о взятке и хищении

1 февраля 2024, 07:41
Фото: properm.ru
Адвокаты бывшего руководителя УКС Пермского края Дмитрия Левинского хотят оспорить в кассации сразу два приговора.
Сюжет
Зоопарк

Седьмой кассационный суд в Челябинске рассмотрит жалобу бывшего директора УКС Пермского края Дмитрия Левинского только 5 марта. Такое определение было вынесено 29 января судьей Айгуль Гареевой, которая будет рассматривать дело о взятке в 3 млн рублей.

Это четвертое уголовное дело, по которому Левинский дошел до кассационной инстанции. 31 января в Ленинский районный суд поступила жалоба адвоката Игоря Менькина на приговор по делу о хищении 353 млн рублей при строительстве зоопарка в Перми.

По информации журналиста Properm.ru, в жалобах Левинский просить признать его полностью невиновным в преступлениях и отменить приговоры.

За полученную от бизнесмена Алексея Шилова, подрядчика, работавшего сразу на нескольких объектах УКС Пермского края взятку в 3 млн рублей Левинского в начале 2023 года приговорили к реальному сроку наказания — 4 годам колонии строгого режима. При рассмотрении уголовного дела о хищении 353 млн рублей путем сложения наказаний ему назначили девять лет колонии строгого режима.

Отбывать наказание он будет за пределами Пермского края. По имеющейся у журналиста Properm.ru информации, сейчас его из пермского СИЗО-1 этапируют в Рязань, где будет определена колония — в непосредственной близости от места регистрации, Левинский — житель Москвы. Согласно открытой информации, в Рязанской области три колонии строгого режима, в самой Рязани, Скопине и в Скопинском районе.

Всего с 2019 года в отношении Левинского было возбуждено пять уголовных дел, два из них в Ленинском районном суде были рассмотрены дважды. Он обвинялся в халатности при сносе гаражей в Разгуляе и в злоупотреблении полномочиями при незавершенном строительстве поликлиники в Закамске и берегоукрепления в Усть-Качке.

Следствие также его считает организатором схемы хищения средств бюджета при строительстве зоопарка на сумму 353 млн рублей. Он был задержан оперативниками УФСБ России по Пермскому краю и водворен СИЗО в декабре 2019 года.

За взятку в 3 миллиона рублей суд ужесточил наказание бывшему главе УКС Прикамья
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Бывшего начальника УКС Прикамья Дмитрия Левинского приговорили к 9 годам колонии
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#Общество#Пермь#Зоопарк#Левинский#Коррупция#Дмитрий левинский
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