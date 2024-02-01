Адвокаты просят оправдать экс-директора УКС Прикамья по делам о взятке и хищении

Всего с 2019 года в отношении Левинского было возбуждено пять уголовных дел, два из них в Ленинском районном суде были рассмотрены дважды. Он обвинялся в халатности при сносе гаражей в Разгуляе и в злоупотреблении полномочиями при незавершенном строительстве поликлиники в Закамске и берегоукрепления в Усть-Качке.