Аэропорт «Большое Савино» в Перми потратит 35 млн рублей на расширение зоны вылета

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Пермский аэропорт «Большое Савино» проводит конкурс на расширение зоны вылета и международных воздушных линий. Максимальная и начальная цена контракта составила 35,1 млн рублей. Конкурсная документация представлена на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». На нее обратило внимание издание URA.RU.
Проект по реконструкции предусматривает обустройство подъемных платформ, монтаж систем пожарной безопасности, видеонаблюдения. Заказчиком выступает АО «Международный аэропорт Пермь». Срок окончания подачи заявок — до 26 февраля 2026 года.
Ранее сообщалось, что пермский аэропорт ищет подрядчика для выполнения работ по расширению зала вылета внутренних воздушных линий. Стартовая цена составила 132,6 млн руб. Также планируется сделать еще один пункт досмотра. В числе требований к участникам аукциона отмечается, что подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. Заявки на конкурс принимаются до 15 февраля 2024 года.