Аэропорт «Большое Савино» в Перми потратит 35 млн рублей на расширение зоны вылета

Ранее сообщалось, что пермский аэропорт ищет подрядчика для выполнения работ по расширению зала вылета внутренних воздушных линий. Стартовая цена составила 132,6 млн руб. Также планируется сделать еще один пункт досмотра. В числе требований к участникам аукциона отмечается, что подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. Заявки на конкурс принимаются до 15 февраля 2024 года.



