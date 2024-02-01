Бизнес-омбудсмен рассказал о массовых обманах предпринимателей в Пермском крае

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Мошенники обманули несколько предпринимателей из Пермского края. По данным уполномоченного по защите прав предпринимателей в Прикамье Павла Новоселова, пострадавшие находятся на территории Чердыни, Ныроба и других населенных пунктов, которые находятся рядом. По словам Новоселова, на уловки преступников попались «с десяток предпринимателей».
Как действуют мошенники? От лица крупной компании приходит сообщение на электронную почту, где организацию приглашают поучаствовать в тендере. Бизнесменам обещают контракты на миллионы рублей, но есть обязательное условие — некий сертификат. Стоимость оформления сертификата составляет от 40 до 60 тыс. рублей. После его оплаты сотрудник, который предлагал контракт, пропадает или сообщает, что в итоге решили выбрать другую организацию.
Новоселов отмечает, что для участия в тендере или для заключения прямого договора не нужен сертификат на услуги. При этом преступники перед выходом на контакт с предпринимателями звонят в администрацию округа и спрашивают контакты бизнесменов. Они объясняют это тем, что хотят заключить выгодные контракты.
Сейчас возбуждены уголовные дела.