Бизнес-омбудсмен рассказал о массовых обманах предпринимателей в Пермском крае

Новоселов отмечает, что для участия в тендере или для заключения прямого договора не нужен сертификат на услуги. При этом преступники перед выходом на контакт с предпринимателями звонят в администрацию округа и спрашивают контакты бизнесменов. Они объясняют это тем, что хотят заключить выгодные контракты.