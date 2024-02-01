Бывший председатель ТСЖ в Перми не смог доказать, что не был судим за мошенничество

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Историю противостояния нового правления ТСЖ «Паруса над Камой» и его бывшего председателя Петра Морщинина наверняка однажды внесут в учебники по юриспруденции и управлению многоквартирными домами. В 2023 году Морщинин подал в Мотовилихинский суд одиннадцать исков к товариществу и членам его правления, один иск — от имени ТСЖ — в арбитражный суд.
Еще несколько споров, связанных с управлением «Парусами над Камой» ведут бывшие сотрудники товарищества, кроме того администрация района обратилась к Морщинину с иском о незаконности переустройства его бывшей квартиры. Все иски первой инстанцией не заканчиваются и продолжаются в апелляционных инстанциях.
Расположение жилого комплекса «Паруса над Камой» на возвышенности над речным берегом несет на себе как плюсы, так и минусы. С одной стороны — прекрасная локация, как теперь модно говорить, красивые виды из окна. С другой, здесь сильнее задувает ветер, морознее зимой и более промозгло осенью.
«У нас было очень много проблем пока руководил Морщинин. В домах невозможно было холодно. А сейчас получаем от жителей благодарности, люди пишут, что в домах тепло, что можно жить. Многие отсюда просто уезжали, потому что было холодно. Во-вторых, у нас не работала система безопасности. Вроде есть камеры, а на самом деле их нет. Надо собственнику посмотреть камеры, а он говорит: „Не работают“, — рассказывает нынешний председатель ТСЖ Светлана Петрова.
Один из «секретов» появления тепла в еще одном судебном споре между Морщининым и ТСЖ. Суд указал экс-председателю, что он не имел права устанавливать собственное оборудование и таким образом изменять систему циркуляции тепла в доме. «Система отопления квартиры истца предусматривает присоединение отопительных приборов к разводящей сети, имеющей единственное присоединение к общедомовым стоякам отопления через отсекающие краны на 17 этаже. Для нормальной работы системы отопления в доме установлены циркуляционные насосы, позволяющие контролировать и распределять теплоноситель по всем квартирам, расположенным на 16-17 этажах», — Морщинин требовал, чтобы ему вернули доступ к самовольно установленному оборудованию, но суд ему отказал.
Косвенно связан с этим и только что начавшийся спор между Морщининым и администрацией района — о перепланировке помещений на 16-17 этажах. По сути мужчина переделал без согласований собственную квартиру, разделив ее на четыре части и присовокупив террасу — общедомовое имущество. По документам перенес ее на 17 этаж, в реальности этого не сделал. Получившуюся после самозахвата части 16 этажа и переустройства недвижимость — четыре квартиры вместо одной — он продал. «Таким образом он присвоил общедомовое имущество, причем без всякого согласования, без всего. Мало того, еще и с целью наживы, потому что он продал, нажился, такой человечек», — рассказывают в правлении ТСЖ.
При разборке оставшихся от Морщинина в помещении товарищества бумаг нашлись копии документов якобы о согласовании переделки квартиры, экспертизу проводили аффилированные Морщинину лица и компании, а пакет документов для их регистрации готовило почему-то не Пермское, а Верещагинское БТИ. С этим еще предстоит разбираться чиновникам и силовикам, все найденные документы были переданы в правоохранительные органы.
Женщина говорит, что за девять месяцев после смены правления ТСЖ удалось сделать много, удалось бы больше, если бы старый председатель передал документацию за прошлые годы и не мешал работать судебными тяжбами и не только.
В том числе — уменьшить размер задолженности, а это дает возможность направлять больше денег на общедомовые нужды. Интересно, что среди собственников жилья одни из самых крупных неплательщиков — бывший председатель Морщинин и находящийся в процедуре банкротства экс-владелец ЗУМК Александр Поздеев, его долг превысил 4 млн рублей. Сейчас он начал платить, потому что после смены правления выяснили, что Моршинин якобы дал Поздееву отсрочку платежей — без решения общего собрания и правления. Подключили приставов, поговорили с известным собственником — ситуация начала меняться.
По словам Петровой, с участием нового правления лифты капитально отремонтировали. «Восемь лет была компания его, которая просто изнахратила все лифты, сделали, сейчас в тестовом режиме запустили. Капитально отремонтировали отопление, стало тепло в домах, люди это почувствовали. Решили проблемы многих жителей с водой», — рассказывает председатель правления.
«Нашли очень много интересных итогов деятельности Морщинина на посту председателя ТСЖ, — рассказала журналисту Properm.ru Светлана Петрова, — Нашли нецелевое расходование средств в рамках капитального ремонта, потому что за счет капитального ремонта он делал какие-то работы, а за счет текущего ремонта он жил. Нашли, что он переводил деньги ТСЖ на счета аффилированных компаний. Например, была такая компания ООО „Новое пермское домоуправление“ („Новодом“), она зарегистрирована в его квартире. Генеральный директор этой компании и ее учредитель — его родственник Артем Золотов. ТСЖ за что-то платило „Лифтпрогрессу“, эта компания также связана с Морщининым».
Компания «Лифтпрогресс» до смены правления ТСЖ без каких-либо документов занимала помещение на территории ТСЖ. Там же одним из руководителей был Илья Вавилин, директор «Новодома». А учредитель этой фирмы Золотов руководил общей с Морщининым фирмой «Экоопром», исключенной из ЕГРЮЛ по инициативе налоговой, с долгами перед бюджетом на момент его исключения.
Сейчас ТСЖ приходится в судах доказывать свою правоту не только в спорах с Морщининым, но и в тяжбах со связанными с ним людьми. Например, в ТСЖ бесконтрольно работали осужденные, Морщинин их нанимал по соглашению с УИС. С одной стороны — общественно полезное дело, с другой — после того, как от этих работников ТСЖ отказалось, внезапно прекратились пропажи велосипедов и прочих ценных вещей с лестничных площадок.
Мало того, после смены правления за взысканием крупных сумм долгов по зарплате (долги по предъявляемым в суд копиям документов были накоплены при Морщинине, но платить-то приходится сейчас) обратились несколько человек. В том числе — один из осужденных, который требует денег за период, когда вовсе не появлялся на территории ЖК «Паруса над Камой».
Еще один интересный иск, проигранный Петром Морщининым — о защите чести и достоинства. Бывшего председателя смутило, что в домовом чате была размещена информация, о том, что он был один раз судим за мошенничество и отбыл наказание. Сейчас его судимость снята, но факт доказанного мошенничества остается фактом.
«В связи с тем, что истцу причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, которые повлекли повреждение и расстройство здоровья, а именно привели к бессоннице, депрессии, ухудшению памяти, к повышению артериального давления, к болям в сердце, он вынужден был обратиться за медицинской помощью к врачу», — написал в своем иске к новому председателю ТСЖ Морщинин.
Однако, суд в двух инстанциях указал, что информация о судимости не относится к персональным данным и никакие права экс-председателя ТСЖ нарушены не были. К слову, Свердловский районный суд в конце прошлого года отказал в удовлетворении иска Морщинина к редакции Properm.ru, в своем иске он требовал запретить журналистам выполнять свою работу.
Сейчас мужчина Петр Морщинин вышел с иском к женщине Светлане Петровой, где требует компенсации за избиение. Есть также иск к еще одному члену правления Алексею Киселеву, также связанный с рукоприкладством. Обо всех перипетиях бывший руководитель ТСЖ сообщает в созданном под видом официального собственном Telegram-канале. По словам Светланы Петровой, она опасается за свое здоровье — есть ощущение, что борьба с ней стала смыслом жизни бывшего председателя.
Тем временем, в гражданском и арбитражном судах есть один, и пожалуй самый важный спор между Морщининым и новым правлением ТСЖ. Бывший председатель правления пытается вернуть власть себе и это крайне тревожит собственников жилья: бесконечные потрясения не идут на пользу управлению многоквартирным домом.
Арбитражный суд уже отказал в двух инстанциях экс-председателю в возложении полномочий руководителя юридического лица (ТСЖ «Паруса над Камой») заявителя на Морщинина Петра Анатольевича. Пикантность этого дела в том, что давно переизбранный председатель правления попытался выступить в споре с налоговой, отказавшей ему в предоставлении права подписи, от лица ТСЖ, которым уже не руководил.
Параллельно Морщинин судится за власть с правлением ТСЖ в гражданском суде. «Он пытается доказать, что этот протокол не поддельный, но подлинника нет, только копии», — говорит Светлана Петрова. По ее словам, у Морщинина нет никаких документов, подтверждающих его правоту, только копии. Копии бюллетеней, заполненных одной рукой, копии протоколов и объявлений.
Кроме гражданских споров в суде сейчас есть множество обращений в СК, ОБЭП и прокуратуру, но все еще не возбуждено ни одного уголовного дела. Правление ТСЖ передает все выявленные нарушения силовикам и в конце прошлого года СУ СКР сообщило о том, что признаки преступления в действиях Морщинина усматриваются и передало материалы доследственной проверки в полицию. Но с ноября прошлого года полиция пока не проявила никакой активности.