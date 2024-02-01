Бывший председатель ТСЖ в Перми не смог доказать, что не был судим за мошенничество

Косвенно связан с этим и только что начавшийся спор между Морщининым и администрацией района — о перепланировке помещений на 16-17 этажах. По сути мужчина переделал без согласований собственную квартиру, разделив ее на четыре части и присовокупив террасу — общедомовое имущество. По документам перенес ее на 17 этаж, в реальности этого не сделал. Получившуюся после самозахвата части 16 этажа и переустройства недвижимость — четыре квартиры вместо одной — он продал. «Таким образом он присвоил общедомовое имущество, причем без всякого согласования, без всего. Мало того, еще и с целью наживы, потому что он продал, нажился, такой человечек», — рассказывают в правлении ТСЖ.