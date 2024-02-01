Дело криминального авторитета рассмотрит судья, приговоривший Тимура Бекмансурова

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Уголовное дело в отношении «положенца» Марата «Марика» Мусина» будет рассматривать судья Сергей Коробейников, рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе суда. Он известен тем, что в 2022 году рассматривал уголовное дело в отношении устроившего расстрел людей в кампусе ПГНИУ Тимура Бекмансурова. Последний сейчас дошел в оспаривании пожизненного приговора до Верховного Суда РФ.
Сергей Коробейников с 2005 года работает в должности судьи. Изначально он был мировым судьей, с 2007 по 2010 год — судьей Осинского районного суда, в декабре 2012 года назначен судьей Пермского краевого суда.
Мусина судят за то, что он в 2021 году был назначен так называемым «положенцем». В криминальной иерархии это предыдущая ступень перед вором в законе.
Мусин отбывал наказание в соликамской ФКУ ИК-9, восемь лет колонии он получил за сбыт наркотиков в особо крупном размере в 2016 году, приговор был вынесен Дзержинским судом. Тогда рассматривалось дело о крупном наркокартеле. До этого он был дважды судим, в 2014 году в том же суде он получил три года условного наказания за покупку наркотика.
По имеющимся данным, мужчину назначил «положенцем» незадолго перед своей смертью один из известных воров в законе. А задержали его уже по экстремистскому составу преступления зимой 2023 года на территории колонии, где он отбывал наказание. После чего и на период следствия его этапировали в пермское СИЗО. В назначении Мусина «положенцем» участвовал известный вор в законе Чиро Шония, он же Чиро Гальский. В 2022 году Шония скончался Греции.
Уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» впервые рассматривается в Прикамье. Эта статья Уголовного кодекса введена Федеральным законом только в апреле 2019 года, но по ней уже есть судебная практика в разных регионах России. Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей. По закону такое дело рассматривается только единолично судьей и не может быть рассмотрено коллегией заседателей — для обеспечения мер безопасности.
Первым официально признанным в России вором в законе осенью 2020 года стал уроженец Тбилиси Шалва Озманов «Кусо», которого Мосгорсуд приговорил к 11 годам строгого режима.
В 2022 году Мосгорсудом по этому составу преступления был осужден вор в законе Олег Пирогов «Циркач». Ему назначили более восемь лет колонии строгого режима. Судом было установлено, что 12 мая 2011 года в московском ресторане, в соответствии с традициями преступных сообществ подтвердил знание их правил, а также традиций и занял высшее положение в преступной иерархии. В суде звучало, что короновал «Циркача» сам Аслан Усоян (Дед Хасан).
В 2023 году в Ярославской области впервые вынесли приговор криминальному авторитету. Ярославский облсуд признал «Ворона» Виктора Воронина виновным в том, что он занял высшее положение в преступной иерархии на территории Рыбинска и Рыбинского района. Как и Мусин он получил статус «положенца». Также в 2023 году в Екатеринбурге был вынесен приговор «положенцу» Александру Красиеву «Тито».