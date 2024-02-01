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Updated Сегодня, 10:18

Депортация солистов группы «Би-2» в Израиль и Россию: юридический аспект

1 февраля 2024, 10:16
Согласно адвокату Людмиле Айвар, солисты группы «Би-2» могут быть депортированы как в Израиль, так и в Россию. Она отметила, что это связано с тем, что у них есть паспорта обоих государств, пишет Pravda.Ru.

По словам Айвар, решение о депортации в Израиль было принято из-за того, что музыканты сообщили о том, что их преследуют и им плохо. Она выразила поддержку данному решению и пояснила, что солисты нарушили правила, работая по туристической визе.

Айвар подчеркнула, что если человек приезжает по туристической визе, то должен заниматься исключительно туризмом, а не зарабатывать деньги. Если же он планирует работать, ему необходимо получить разрешение на работу, задекларировать заработанные деньги и уплатить налоги в соответствующем государстве.

Заключая свою речь, Айвар подчеркнула важность соблюдения налоговых правил и заключила: «Заплати налог и спи спокойно».

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