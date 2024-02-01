Депортация солистов группы «Би-2» в Израиль и Россию: юридический аспект

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
По словам Айвар, решение о депортации в Израиль было принято из-за того, что музыканты сообщили о том, что их преследуют и им плохо. Она выразила поддержку данному решению и пояснила, что солисты нарушили правила, работая по туристической визе.
Айвар подчеркнула, что если человек приезжает по туристической визе, то должен заниматься исключительно туризмом, а не зарабатывать деньги. Если же он планирует работать, ему необходимо получить разрешение на работу, задекларировать заработанные деньги и уплатить налоги в соответствующем государстве.
Заключая свою речь, Айвар подчеркнула важность соблюдения налоговых правил и заключила: «Заплати налог и спи спокойно».