Депортация солистов группы «Би-2» в Израиль и Россию: юридический аспект

Согласно адвокату Людмиле Айвар, солисты группы «Би-2» могут быть депортированы как в Израиль, так и в Россию. Она отметила, что это связано с тем, что у них есть паспорта обоих государств, пишет Pravda.Ru.