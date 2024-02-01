Дети заверили, что все в порядке. В Краснокамске водитель сбил ребенка и уехал

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Updated Сегодня, 03:43
Краснокамский городской суд на следующей неделе, 5 февраля, начнет рассматривать уголовное дело в отношении 50-летнего жителя поселка Оверята. Мужчина является виновником ДТП, случившегося еще в октябре 2022 года.
Той осенью краснокамец ехал за рулем автомобиля Hyundai Creta по автодороге «Мысы — Хухрята» в сторону деревни Хухрята. В попутном направлении по проезжей части полосы встречного движения в это же время ехали двое детей на велосипедах, и водитель их хорошо видел. Внезапно один мальчик повернул направо, пересекая дорогу прямо перед иномаркой. Чтобы уйти от столкновения, мужчина нажал на тормоза, вывернул рулб вправо, однако услышал звук удара.
Водитель выбежал из машины и обнаружил, что один из детей лежит на правой обочине дороги. Дети убедили мужчину, что все в порядке, и ушли в сторону дома. Автомобилист тоже уехал по своим делам, однако вскоре ему позвонили из ГИБДД. Как рассказали в пресс-службе городского суда, в результате ДТП ребенку причинен закрытый перелои хирургической шейки правого плеча со смещением. Травма классифицируется как тяжкий вред здоровью. Сейчас известно, что обвиняемый не признает свою вину в содеянном.