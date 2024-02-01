Дети заверили, что все в порядке. В Краснокамске водитель сбил ребенка и уехал

Водитель выбежал из машины и обнаружил, что один из детей лежит на правой обочине дороги. Дети убедили мужчину, что все в порядке, и ушли в сторону дома. Автомобилист тоже уехал по своим делам, однако вскоре ему позвонили из ГИБДД. Как рассказали в пресс-службе городского суда, в результате ДТП ребенку причинен закрытый перелои хирургической шейки правого плеча со смещением. Травма классифицируется как тяжкий вред здоровью. Сейчас известно, что обвиняемый не признает свою вину в содеянном.