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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Экс-депутат ЗС Пермского края не добился смягчения приговора за дебош в баре

Экс-депутат ЗС Пермского края не добился смягчения приговора за дебош в баре

1 февраля 2024, 12:13
Фото: properm.ru
Он уже отбывает срок в колонии.

Бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев не смог обжаловать приговор за хулиганство. Седьмой кассационный суд оставил приговор без изменения — 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. Жалоба была рассмотрена 1 февраля, в суд она поступила еще 28 ноября прошлого года.

Инцидент, за который экс-депутат получил срок, произошел 30 апреля 2022 года. Он бросался мебелью и посудой после конфликта с барменом. Кроме сотрудника бара травмы получил один из посетителей.

Примечательно, что похожее преступление было совершено Телепневым и в 2018 году, тогда он избил Андрея Ширмана (DJ Smash) в пермском ночном клубе за отказ сделать повторное селфи.

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#Пермь#Телепнев#Слуги народа
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