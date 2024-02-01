Экс-депутат ЗС Пермского края не добился смягчения приговора за дебош в баре

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев не смог обжаловать приговор за хулиганство. Седьмой кассационный суд оставил приговор без изменения — 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. Жалоба была рассмотрена 1 февраля, в суд она поступила еще 28 ноября прошлого года.
Инцидент, за который экс-депутат получил срок, произошел 30 апреля 2022 года. Он бросался мебелью и посудой после конфликта с барменом. Кроме сотрудника бара травмы получил один из посетителей.
Примечательно, что похожее преступление было совершено Телепневым и в 2018 году, тогда он избил Андрея Ширмана (DJ Smash) в пермском ночном клубе за отказ сделать повторное селфи.