Экс-депутат ЗС Пермского края не добился смягчения приговора за дебош в баре

Бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев не смог обжаловать приговор за хулиганство. Седьмой кассационный суд оставил приговор без изменения — 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. Жалоба была рассмотрена 1 февраля, в суд она поступила еще 28 ноября прошлого года.