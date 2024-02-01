Эксперт рассказал про вязкость моторного масла и его влияние на работу двигателя

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Следуя указаниям производителя, владелец автомобиля может определиться с выбором смазочного материала.
Также важно для водителя знать необходимую вязкость моторного масла и подходящую марку продукта, что также указывает производитель автомобиля.
Эксперты в области автомобильной техники подчеркивают, что производители прилагают большие усилия и проводят исследования перед тем, как давать рекомендации. Поэтому советы производителя автомобиля требуют особого внимания.
Несоблюдение рекомендаций может привести к неполадкам в работе двигателя, как предупреждают автомобильные эксперты.