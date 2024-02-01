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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Эксперт рассказал про вязкость моторного масла и его влияние на работу двигателя

1 февраля 2024, 10:29
Специалисты утверждают, что для проверки транспортного средства лучше всего использовать масло, которое рекомендует производитель автомобиля, пишет Pravda.Ru.

Следуя указаниям производителя, владелец автомобиля может определиться с выбором смазочного материала.

Также важно для водителя знать необходимую вязкость моторного масла и подходящую марку продукта, что также указывает производитель автомобиля.

Эксперты в области автомобильной техники подчеркивают, что производители прилагают большие усилия и проводят исследования перед тем, как давать рекомендации. Поэтому советы производителя автомобиля требуют особого внимания.

Несоблюдение рекомендаций может привести к неполадкам в работе двигателя, как предупреждают автомобильные эксперты.

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