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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Эксперт рассказала о правилах перевозки детей в автомобиле

1 февраля 2024, 13:44
Водители должны обеспечивать удобство и безопасность всех пассажиров, включая детей. Обычные средства защиты и ремни безопасности предназначены для взрослых, поэтому для перевозки детей нужны специальные устройства.

Об этом напоминает Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр», пишет pravda.ru.

Согласно закону, детей в возрасте до 7 лет можно перевозить только в специальных автокреслах. Если ребенку от 7 до 11 лет, его следует садить на заднее сиденье и пристегивать ремнем. Правила ПДД не запрещают перевозку детей на переднем сиденье при использовании автокресла.

«С 2017 года в законе установлены четкие требования к детским устройствам, которые должны соответствовать росту и весу ребенка. Если пассажиру уже исполнилось 12 лет, он может ездить в автомобиле без детского кресла», — отмечает эксперт.

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