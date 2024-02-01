Эксперт рассказала о правилах перевозки детей в автомобиле

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Об этом напоминает Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр», пишет pravda.ru.
Согласно закону, детей в возрасте до 7 лет можно перевозить только в специальных автокреслах. Если ребенку от 7 до 11 лет, его следует садить на заднее сиденье и пристегивать ремнем. Правила ПДД не запрещают перевозку детей на переднем сиденье при использовании автокресла.
«С 2017 года в законе установлены четкие требования к детским устройствам, которые должны соответствовать росту и весу ребенка. Если пассажиру уже исполнилось 12 лет, он может ездить в автомобиле без детского кресла», — отмечает эксперт.