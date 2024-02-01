Эксперт рассказала о правилах перевозки детей в автомобиле

Согласно закону, детей в возрасте до 7 лет можно перевозить только в специальных автокреслах. Если ребенку от 7 до 11 лет, его следует садить на заднее сиденье и пристегивать ремнем. Правила ПДД не запрещают перевозку детей на переднем сиденье при использовании автокресла.