«Хорошие, эффективные, надежные». Путин высказался о пермских двигателях ПД-14

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Президент России Владимир Путин высказался о пермском двигателе ПД-14: «Двигатель, который мы сделали, ПД-14 для самолетов российского производства МС-21 и для других. Его 30 лет не выпускали — закончили в Советском Союзе и все, финиш. И вот — сделали. Причем на новой базе, современные, мощные, хорошие, эффективные, надежные. Лучше, чем определенные образцы на мировом рынке», — пояснил президент.
По словам главы государства, авиационное двигателестроение в РФ локализовано на 90%: «Это наш продукт».
19 октября прошлого года Президент прилетал в Пермь, где встречался с генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. Именно это предприятие отвечает за производство ПД-14. Серийное производство стартовало в апреле 2023 года. К 2030 году объем производства должен составить 160 двигателей в год.