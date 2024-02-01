properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

«Хорошие, эффективные, надежные». Путин высказался о пермских двигателях ПД-14

«Хорошие, эффективные, надежные». Путин высказался о пермских двигателях ПД-14

1 февраля 2024, 12:51
Фото: Porperm.ru / kremlin.ru
Серийное производство ПД-14 в Перми стартовало в прошлом году.

Президент России Владимир Путин высказался о пермском двигателе ПД-14: «Двигатель, который мы сделали, ПД-14 для самолетов российского производства МС-21 и для других. Его 30 лет не выпускали — закончили в Советском Союзе и все, финиш. И вот — сделали. Причем на новой базе, современные, мощные, хорошие, эффективные, надежные. Лучше, чем определенные образцы на мировом рынке», — пояснил президент.

По словам главы государства, авиационное двигателестроение в РФ локализовано на 90%: «Это наш продукт».

19 октября прошлого года Президент прилетал в Пермь, где встречался с генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. Именно это предприятие отвечает за производство ПД-14. Серийное производство стартовало в апреле 2023 года. К 2030 году объем производства должен составить 160 двигателей в год.

Читайте также:
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетныхНытвенский суд Прикамья возглавила новая судьяПоявилось новогоднее обращение Путина. Посмотрите его прямо сейчас!
#Пермь#Владимир Путин#Мс-21#ПД-14#МС-21-300#Двигатель ПД-14#Двигатели
Подпишитесь
Дело криминального авторитета рассмотрит судья, приговоривший Тимура Бекмансурова
Сегодня, 09:29
Власти рассказали о проекте административно-торгового центра на месте «Живаго»
Сегодня, 10:48
В отношении буйного пассажира в пермском аэропорту составили сразу три протокола
Сегодня, 13:46
Бизнес-омбудсмен рассказал о массовых обманах предпринимателей в Пермском крае
Сегодня, 09:46
Кандидат на пост председателя краевой КСП успешно прошел собеседование в Москве
Сегодня, 13:07
Находившиеся в украинском плену пермяки вернутся в шесть городов
Сегодня, 07:09