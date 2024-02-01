«Хорошие, эффективные, надежные». Путин высказался о пермских двигателях ПД-14

Президент России Владимир Путин высказался о пермском двигателе ПД-14: «Двигатель, который мы сделали, ПД-14 для самолетов российского производства МС-21 и для других. Его 30 лет не выпускали — закончили в Советском Союзе и все, финиш. И вот — сделали. Причем на новой базе, современные, мощные, хорошие, эффективные, надежные. Лучше, чем определенные образцы на мировом рынке», — пояснил президент.