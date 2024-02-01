Кандидат на пост председателя краевой КСП успешно прошел собеседование в Москве

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Экс-прокурор Прикамья Александр Белых сегодня прошел собеседование в Счетной палате РФ на должность председателя региональной Контрольно-счетной палаты. Бывший прокурор рекомендован к утверждению, сообщает агентство ura.ru.
Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на действующего главу региональной КСП Геннадия Тушнолобова, утверждение нового руководителя КСП состоится 15 февраля на пленарном заседании Заксобрания.
Кандидатура Белых была предложена на пост председателя КСП Прикамья губернатором региона Дмитрием Махониным в ноябре прошлого года.
В феврале 2024 года должность председателя КСП покинет её нынешний глава, Геннадий Тушнолобов, который в октябре достиг предельного для госслужбы возраста в 70 лет. В феврале заканчивается контракт Тушнолобова.
Александру Белых 52 года. Он служил в прокуратуре с 1993 по 2016 годы. С 2009 по 2015 гг. был прокурором Пермского края. С июня 2015 назначен на должность начальника Управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе.
Александр Белых в начале прошлого года занимал должность директора по безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг». В феврале 2023 года в депутаты Заксобрания избрали его на должность представителя ЗС в квалификационной комиссии палаты адвокатов.