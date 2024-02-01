Корпус Пермского авиатехникума получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Шестиэтажное здание общей площадью в 15 тыс. кв. м. находится на перекрестке улиц Екатерининской и Максима Горького рядом с главным корпусом техникума. В корпусе смогут учиться до 1000 студентов. Рядом с учебным корпусом уже открыто общежитие на 400 мест. Студенты пройдут обучение по работе на станках с ЧПУ. В специальном зале представлен полноразмерный макет двигателя ПД-14 и разрез двигателя ПС-90А.