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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Получено разрешение на эксплуатацию корпуса авиатехникума имени А. Д. Швецова

Корпус Пермского авиатехникума получил разрешение на ввод в эксплуатацию

1 февраля 2024, 12:35
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина

Получено разрешение на эксплуатацию корпуса авиатехникума имени А. Д. Швецова

Одновременно на потоке смогут учиться до 1000 студентов.

Новый корпус авиатехникума имени А. Д. Швецова получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Начало занятий планируется после проведения лицензирования учреждения. Информация об этом появилась в телеграм-канале Дмитрия Махонина.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина

Шестиэтажное здание общей площадью в 15 тыс. кв. м. находится на перекрестке улиц Екатерининской и Максима Горького рядом с главным корпусом техникума. В корпусе смогут учиться до 1000 студентов. Рядом с учебным корпусом уже открыто общежитие на 400 мест. Студенты пройдут обучение по работе на станках с ЧПУ. В специальном зале представлен полноразмерный макет двигателя ПД-14 и разрез двигателя ПС-90А.

По сообщению Минстроя, в дальнейшем планируется реставрация главного учебного корпуса и его приспособления для современного использования. Располагается он на улице Луначарского, 24 и значится объектом культурного наследия 1860 года постройки.

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