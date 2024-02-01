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Published Сегодня, 03:01

Modified Сегодня, 03:03

Updated Сегодня, 03:03

«Молот» разгромил «Кристалл» 31 января

«Молот» разгромил «Кристалл» в завершающем матче домашней серии игр

1 февраля 2024, 03:01
Фото: пресс-служба ХК «Молот»

«Молот» разгромил «Кристалл» 31 января

Команда вернула себе первенство в турнирной таблице ВХЛ.

Вчера, 31 января, пермский ХК «Молот» победил «Кристалл» из Саратова в завершающем матче домашней серии игр. Счет встречи составил 7:2.

Победные шайбы в ворота саратовцев забросили Максим Игнатович, Егор Манин (оформил дубль), Иван Ларичев, Алексей Шубин, Захар Зиминов и Владимир Пешехонов. Пермяки начали атаковать противника сразу и открыли счет уже на 54 секунде первого периода. К первому перерыву «Молот» подошел с минимальным преимуществом в счете — 1:0, однако затем начал наращивать отставание.

В понедельник, 29 января, «Молот» разгромно проиграл «Тамбову» со счетом 5:1 и отдал первенство в турнирной таблице ВХЛ. Теперь пермяки вновь лидируют в общем зачете.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот#Хк молот
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