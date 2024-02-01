«Мы как чистый лист». КВЦ «ПЕРМЬ ЭКСПО» открыт для сотрудничества и предложений

Идем по гулкому и огромному помещению, среди колонн. Общая выставочная площадь двух этажей центра составляет почти 10 тыс. кв. м. Пермский экспоцентр считается одним из самых крупных в Приволжском федеральном округе, не во всех городах есть свои конгрессно-выставочные центры. Конечно, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге аналогичные центры больше, но у пермского свои плюсы, он может быть задействован как для масштабных, так и для небольших, узкоотраслевых, даже корпоративных мероприятий. Организаторы мероприятий могут арендовать оба этажа, с уличным пространством перед зданием или без него, могут занять только один этаж, а с этого года рассматриваются варианты аренды и части этажа. «Мы открыты для предложений», — рассказывает Анастасия Пелявина.