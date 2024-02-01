«Мы как чистый лист». КВЦ «ПЕРМЬ ЭКСПО» открыт для сотрудничества и предложений

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Реализацию проекта по развитию конгрессно-выставочного центра в регионе курирует «Фонд развития Пермского края». Он выступает одним из учредителей ООО «Пермь Экспо» — компании, которая управляет одноименной выставочной площадкой.
В августе 2022 года был завершен капитальный ремонт объекта и обновленный КВЦ начал свою работу. Пришло время подвести итоги и озвучить планы по развитию площадки.
Мы встречаемся с директором КВЦ «ПЕРМЬ ЭКСПО» Анастасией Пелявиной в пустом центре, в здании только охрана, администрация и технический персонал. Вокруг центра дворники убирают снег, парковка на 500 машиномест пуста. На фасаде здания рабочие монтируют подсветку баннеров, чтобы баннеры участников выставок и форумов было видно и в темное время суток.
Идем по гулкому и огромному помещению, среди колонн. Общая выставочная площадь двух этажей центра составляет почти 10 тыс. кв. м. Пермский экспоцентр считается одним из самых крупных в Приволжском федеральном округе, не во всех городах есть свои конгрессно-выставочные центры. Конечно, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге аналогичные центры больше, но у пермского свои плюсы, он может быть задействован как для масштабных, так и для небольших, узкоотраслевых, даже корпоративных мероприятий. Организаторы мероприятий могут арендовать оба этажа, с уличным пространством перед зданием или без него, могут занять только один этаж, а с этого года рассматриваются варианты аренды и части этажа. «Мы открыты для предложений», — рассказывает Анастасия Пелявина.
В 2022 году в КВЦ «ПЕРМЬ ЭКСПО» был проведен капитальный ремонт. Специальная заливка и усиление пола позволили выставлять тяжелую технику, весом до 20 тонн! Инженеры, сотрудники центра, высчитывают, какую нагрузку выдержит помещение, как ее правильно распределить. И на первом, и на втором этажах есть специальные ворота, которые позволяют осуществить выгрузку-погрузку в помещении. Есть складские помещения, в которых участники выставок могут разместить необходимое выставочное оборудование, инвентарь.
На втором этаже, кроме большого выставочного пространства, расположены за стеклянными перегородками 9 отдельных залов (можно использовать как конференц-залы, переговорные комнаты). Все инженерные системы и коммуникации обновлены, в результате центр соответствует современным стандартам выставочной деятельности.
Арендаторов центр может обеспечить электроподключениями до 1000 кВт, подключением к воде, а также организовать высотные работы и монтаж баннеров на фасаде.
«Топпинговый пол, единообразное освещение, высота потолков 5 метров, большое выставочное пространство, удобный заезд на территорию, два дебаркадера для разгрузки больших фур со стороны склада, — у нас созданы все условия, чтобы быстро разгрузить и смонтировать стенды. Большое преимущество — парковка на 500 машиномест, которая входит в стоимость аренды. В центре города такое было бы невозможно. Мы в 15 минутах езды от центра, но уже можем позволить себе такую инфраструктуру», — отмечает Анастасия Пелявина.
КВЦ «ПЕРМЬ ЭКСПО» готов к проведению любых видов массовых мероприятий как деловых (включая отраслевые выставки), так и развлекательных. Здание оснащено системами видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализацией. Изображение с более 100 камер выводится на пульт охраны.
Высокий уровень подготовки и безопасности центра был отмечен во время проведения форума «Россия — спортивная держава», того самого, на который прилетал президент страны Владимир Путин. Самые разные службы безопасности оценивали готовность пермских объектов по большому количеству параметров, КВЦ «ПЕРМЬ ЭКСПО» принял у себя участников деловой программы форума.
«В части обеспечения безопасности объекта проделана огромная работа, — подтверждает Анастасия Пелявина. — Мы относимся к объекту первой категории, к таким предъявляются особые требования. И в 2023 году актуализирован паспорт безопасности, который подтверждает, что объект соответствует всем требованиям, предъявляемым к объектам первой категории».
Самое массовое мероприятие 2023 года по количеству общих посетителей — это «Русь православная». Мероприятие идет 9 дней, собирает большое количество участников, жителей города. В 2023 году это мероприятие посетили больше 35 тыс. человек.
Проводились мероприятия однодневные закрытые, узкоотраслевые, куда попасть можно только по аккредитации. На таких мероприятиях идут переговоры, подписываются различные соглашения, контракты, посетителей немного, а значимость и результаты имеют большой эффект.
Всего с августа 2022 года в КВЦ «ПЕРМЬ ЭКСПО» прошло более 25 мероприятий. Самые масштабные мероприятия пришлись на 2023 год. Это «Пермский инженерно-промышленный форум», «Дни пермского бизнеса», выставка «Образование и карьера», «Россия — спортивная держава», и другие. Анастасия Пелявина отметила выставку «Арт-Пермь», которое было ярким событием в культурной жизни города: «Генеральный директор организатора мероприятия „Арт-Пермь“ Сергей Климов ранее сообщил об отмене нескольких низкобюджетных мероприятий на 2024 год. Мы готовы начать совместную работу по получению господдержки на проведение подобных мероприятий, и это согласовано с организатором».
По словам Анастасии Пелявиной, в 2024 году главное изменение в работе площадки — это возможность аренды по зонам. Можно арендовать от 1500 кв. м на первом этаже, от 1200 кв. м — на втором этаже. С предложением о сотрудничестве «ПЕРМЬ ЭКСПО» вышел на Пермскую торгово-промышленную палату, обратился в «Деловую Россию».
«ПЕРМЬ ЭКСПО» приглашает к сотрудничеству представителей ресторанной индустрии. Обеспечение гостей и участников мероприятий качественным питанием одна из задач на 2024 год. Организация стационарного кафе на территории экспоцентра решит эту задачу.
Ближайшее крупное мероприятие, к которому готовится центр — это выставка «Агротехнологии», участники займут и уличное пространство перед зданием.
В январе 2024 года на площадке «ПЕРМЬ ЭКСПО» прошел первый концерт. На корпоративном вечере одной из компаний выступала пермская известная кавер-группа. 800 гостей, а также эксперты по звуку, и сами музыканты положительно оценили качество звука на площадке, никаких нареканий не было. Это воодушевило команду «ПЕРМЬ ЭКСПО», и Анастасия Пелявина приглашает организаторов небольших (до 1 тыс. зрителей) концертов к сотрудничеству.
Вообще линейка мероприятий уже стала очень разнообразной, и может быть любой, ведь «ПЕРМЬ ЭКСПО» работает не с одним, а с множеством организаторов. «Мы как чистый лист, — говорит Анастасия Пелявина. — А организаторы, когда заходят на площадку, рисуют то, что им видится, они люди креативные, творческие, у них сразу появляются идеи, как можно заполнить пространство, как его оформить». Со своей стороны центр постоянно вносит какие-то важные улучшения: сделали стационарный гардероб на 400 посетителей, комнату для организаторов, сотрудничают с партнерами, которые занимаются кейтерингом, клинингом, размещением гостей и другими.
В графике на 2024 год выставки «Нефть. Газ. Химия», «Дни пермского бизнеса», «Пермский инженерно-промышленный форум», а также «Образование и карьера».
«Конгрессно-выставочный центр — это не про деньги», — уверена Анастасия Пелявина. «ПЕРМЬ ЭКСПО» пока не зарабатывает сверхприбыли. У центра значительные налоги на имущество и землю, налоговых льгот или субсидий от государства у экспоцентра нет. А социально-экономический эффект, который отрасль дает региону, очень значим. Конгрессно-выставочная отрасль способствует развитию туризма, гостиничного бизнеса, индустрии гостеприимства, гастрономии, промышленности.
Считается, что 1 рубль, вложенный в конгрессно-выставочную отрасль, приносит 5-7 рублей в бюджет региона. Иметь такое целевое назначение, и самим полностью окупать свои затраты невозможно, — считает Анастасия Пелявина. Она, как и руководители крупнейших экспоцентров рассчитывают на помощь государства, может быть, налоговые послабления.
В планах «ПЕРМЬ ЭКСПО» увечить загрузку площадки и выйти на самоокупаемость.
У комплекса очень удачное расположение, почти центр города, по дороге, ведущей из аэропорта. Рядом идут работы по устройству дорожной инфраструктуры. Глава Прикамья Дмитрий Махонин рассказывал, что новая магистраль станет одной из ключевых для города, так как позволит разгрузить площадь у Центрального рынка, и тем самым повысит транспортную доступность в эту часть города. «Когда развязка будет сдана, у нас будет удобнейший подъезд, высокая проходимость, трафик будет в разы больше, мы готовы потерпеть временные неудобства», — говорит Анастасия Пелявина.