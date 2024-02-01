На 69-году году жизни скончался известный журналист из Прикамья

Во время заочного обучения на факультете журналистики Уральского госуниверситета, «молодого талантливого парня» взяли в штат издания. Спустя некоторое время Ужегова назначили на должность заместителя редактора.



«Писал на разные темы, но его конек — это сельское хозяйство, к труженикам села всегда относился с большим уважением. Время спустя его назначили заместителем редактора „передовушки“, — сообщает редакция „Вперед“.