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На 69-году году жизни скончался известный журналист из Прикамья

На 69-году году жизни скончался известный журналист из Прикамья

1 февраля 2024, 11:40
Фото: properm.ru / Сообщество «ProCHAD» во ВКонтакте
1 февраля ушел из жизни Виктор Ужегов.

Сегодня, 1 февраля, на 69-м году жизни скончался уроженец Октябрьского округа, журналист Виктор Ужегов. Об это сообщает редакция газеты «Вперед», где он начал свою карьеру.

Еще со школьной скамьи Виктор Ужегов присылал заметки и свои первые стихи в редакцию. Родился мужчина 7 октября 1955 года в деревне Будкеево. После окончания Мостовской школы и учебы в Осинском зооветеринарном техникуме, отслужил в армии.

Во время заочного обучения на факультете журналистики Уральского госуниверситета, «молодого талантливого парня» взяли в штат издания. Спустя некоторое время Ужегова назначили на должность заместителя редактора.

«Писал на разные темы, но его конек — это сельское хозяйство, к труженикам села всегда относился с большим уважением. Время спустя его назначили заместителем редактора „передовушки“, — сообщает редакция „Вперед“.

Вскоре карьера Виктора пошла в гору. Ему поступило предложение возглавить нытвенскую газету «Новый день», а уже оттуда — областную газету «Звезда» заместителем главного редактора. Также, Ужегов редактировал приложения «Усадьба» и «Сельское Прикамье». С 1996 года работал редактором газеты «Вечерняя Пермь» на совмещении с другими изданиями.

22 января Виктора Степановича поразил инсульт, а утром 1 февраля он ушел из жизни.

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#Октябрьский район#Смерть#Журналист#Инсульт#Прикамье#Газета#Виктор Ужегов
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