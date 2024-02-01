На Гайве кондуктор высадил из автобуса ребёнка с несработавшей транспортной картой

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
На Гайве кондуктор автобусного маршрута №18 вчера, 31 января, высадила 10-летнего школьника из-за того, что он не смог оплатить проезд. У ребёнка не сработала транспортная карта, сообщает «Рифей»
Происшествие получило резонанс в соцсетях и СМИ. В связи с происшествием глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщает издание.
По словам мамы школьника, кондуктор высадила мальчика из автобуса в районе остановки «Камкабель». Школьник побоялся заходить в другой автобус и дошёл до дома пешком.
Руководитель АТП, в котором работает автобус, сказал, что на предприятии проведут внутреннюю проверку. Перевозчик опросит кондукторов и проверит записи с камер видеонаблюдения.