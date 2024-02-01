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Published Сегодня, 16:11

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Updated Сегодня, 16:38

На Гайве кондуктор высадил из автобуса ребёнка с несработавшей транспортной картой

На Гайве кондуктор высадил из автобуса ребёнка с несработавшей транспортной картой

1 февраля 2024, 16:11
Фото: properm.ru
Председатель Следкома Александр Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту происшествия в Перми.

На Гайве кондуктор автобусного маршрута №18 вчера, 31 января, высадила 10-летнего школьника из-за того, что он не смог оплатить проезд. У ребёнка не сработала транспортная карта, сообщает «Рифей»

Происшествие получило резонанс в соцсетях и СМИ. В связи с происшествием глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщает издание.

По словам мамы школьника, кондуктор высадила мальчика из автобуса в районе остановки «Камкабель». Школьник побоялся заходить в другой автобус и дошёл до дома пешком.

Руководитель АТП, в котором работает автобус, сказал, что на предприятии проведут внутреннюю проверку. Перевозчик опросит кондукторов и проверит записи с камер видеонаблюдения.

#Происшествия#Следственный комитет#Транспорт
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